勁邪！羅天宇飛出墊撼頭傷頸　鄺潔楹擋刀「見血」

羅天宇為新劇拍攝動作場口時出意外，因用力過度而飛出軟墊，結果撞親頭，傷及頸部肌肉，要做針灸及物理治療。經歷今次意外，他表示要找師傅惡補一下。

藝人羅天宇日前為無綫劇集《十月初五的月光》拍攝一場飛撲馬路、差點被車撞倒的戲份時，因落位不準而飛出墊外，頭撞地受傷。事後他接受訪問，坦言甚少拍攝動作戲，經驗淺，所以才用力過度：「劇組做足安全措施，幫我落晒墊，但我唔識就，太用力，都係自己唔小心。落地嗰下有少少Chok親條頸，不過唔太嚴重，所以繼續拍攝，點知第2日先開始痛，我去咗針灸同物理治療，今次之後真係要喺動作方面多多學習，搵個師傅認真學吓。（醫生話你傷勢點？）佢話我扯親左右頸嘅肌肉，依家已經好轉，係瞓覺轉身時會痛醒。」

同劇的鄺潔楹拍攝為父母出手擋刀而毀容的戲份時，飾演刀手的臨時演員轉身時不慎撼落攝錄機，眉頭流血，最終要換人。她憶述出事經過：「拍之前排咗幾次，個位好準，唔知點解正式嗰陣，機位同臨時演員嘅位置唔準，個臨時演員撞到眉頭係咁流血，好在當時佢戴住口罩拍，最終喺現場搵咗個武指頂上。（目睹過程驚唔驚？）嗰下佢撞得好應，紙巾都撳唔住啲血，希望佢快啲冇事！」