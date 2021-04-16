【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初五甲午金滿日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、交易、出行

忌：修篷、放水、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

健康受不良生活習慣影響，作息宜定時，多做運動。

金牛

財運不錯，說話有說服力，有利創業、傾生意。

雙子

桃花運強，容光煥發，但要小心引來狂蜂浪蝶。

巨蟹

財運易受外力干擾，很多事情需要額外花費。

獅子

所有事情都要認真查核後再做決定，以免吃虧。

處女

壓力大，做甚麼都提不起勁，要注意精神健康。

天秤

勿冷落另一半，相約看一齣戲，可令感情升溫。

天蠍

適合投資理財，有望從股票市場獲得豐厚回報。

人馬

易曲解合作夥伴的用意，切勿因急躁而誤了事。

山羊

工作遇到麻煩，求財要見好就收，別太貪心。

水瓶

很多繁瑣事情要處理，易因小問題而影響大局。

雙魚

進財難度超出想像，提防因貪小便宜而犯眾憎。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）兔 易動氣

鼠

是日沖煞，情緒不穩，幸獲身邊人開解與協助。

牛

早上運勢較好，重要事應趕緊處理，以防犯錯。

虎

不妨把全副心思投放在工作上，不難取得佳績。

兔

工作壓力大，易因小誤會而動氣，要顧全大局！

龍

眼光獨到，處事有條不紊，與人合作更為有利。

蛇

精神奕奕，只要全情投入工作，可望事半功倍。

馬

說話不能太盡，要留有餘地，免破壞人際交往。

羊

才華出眾，社交活躍，商討合作大計有望成事。

猴

工作勤奮，惟個人力量有限，應盡量與人合作。

雞

桃花旺，跟心儀對象表白，有望得到熱情回應。

狗

得到貴人撐腰，即使面對難題，也能一一解決。

豬

人緣佳，交朋結友的吉日，可進一步提升好運。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

月亮星座

當你出世那一刻，太陽在黃道那個星座，就是你的太陽星座，同樣地那一刻會有月亮、金星、火星等不同行星坐落在不同星座，今次會講講月亮星座。要知道你的月亮星座必須要有準確的出生時間，因為月亮約兩日半就走過一個星座，所以你出世那刻，月亮可能剛剛走到星座與星座間的踩界位。

月亮在天文學是地球的衞星，但在占星學上有一定地位。太陽是陽性，月亮就是陰性，太陽是發光，月亮就是反射太陽的光，這兩個天體象徵着光與暗的伴侶。月亮在星盤中所負責的角色影響深遠，她主宰情緒、和母親的關係、安全感模式或飲食習慣等等，都是我們的本能，所以當知道你的月亮是甚麼星座，就可以知道更多你的內心世界。

月亮擁有陰性的特質，跟女性亦有很大關係。例如月亮和太陽的周期是29.5日，接近女性月經周期；潮汐漲退也跟太陽地球月亮的運行有關，當它們成一直線時，引力上升，潮水會上漲；我們的生活尤其是女性，跟月亮是息息相關。如果你是一個頗為敏感的人，可能會感受到月亮運行所帶來的影響。例如月亮在金牛座那天，可能你會特別想吃一頓美食的來慰勞自己，又例如月亮在雙子座，那天會比較有心事，想找來閨密跟你盡訴心中情。