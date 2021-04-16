家庭複雜對婚姻冇憧憬！翟威廉寧願搵SP解決需要

藝人翟威廉（William）今年生日收「大禮」，由於麥貝夷數爆前度「性伴侶多得驚人」，外間矛頭直指William，更有指有人「偷食」裕美。翟威廉接受東網專訪，斬釘截鐵否認跟裕美有關係，雖然他有性伴侶，但絕不是「性上癮」、「性慾強」，自言只是普通男人一個！William還坦誠自己選擇「只要伴侶」的生活，也許源於其複雜的家庭背景，令他對「婚姻」沒有任何憧憬！

性伴侶不涉圈中人

對於種種是非，翟威廉說不想再多談相關傳聞，不過，對於跟裕美及陳苑澄的關係，他覺得必須澄清：「我對有關伴侶嘅身份問題，係與唔係，我都唔會作答，但呢次要破例講一次，裕美同陳苑澄都唔關事，係一個大整蠱，裕美嬲係好正常，佢都有搵過我，佢亦用咗佢嘅作風去否認。（今次件事牽連到佢，佢有冇叫你道歉？）佢唔會叫已經一頸血嘅我道歉，但我都想同佢講聲Sorry。（咁其實你嘅性伴侶有冇圈中人？）冇！」

否認「渣男」指控

性格率直的他，公開自己有不同國籍的性伴侶，令不少人都有所聯想，馮鎵瀠（Naomi）更指希望他不會變成另一個張致恒，對於「性上癮」、「渣男」等指控，William斬釘截鐵表示：「我一定唔係性上癮，呢個對我嚟講係好普通嘅生活，唔會頻繁、亦冇特別需求。至於渣男呢個問題，我覺得渣男係一啲應承咗而又唔做，出爾反爾嘅人，我一向好守規矩，亦對我嘅短暫伴侶心存感激，喺呢段時間大家互相陪伴。」

William直言亦明白到自己的言論可能會引來無限遐想，好像每晚都有不同性伴，夜夜精彩，但事實卻是大家想多了，他謂：「我明白正常都會咁諗，但其實有性伴侶呢個生活模式，只係佔我生活入面嘅一小部分，真係兩成都唔到，其餘嘅時間我都係工作，營運清酒舖頭生意、練歌、學嘢，完全冇停過，呢個先係我。至於另一個模式，我只係有人問到先去提到，乜嘢酒池肉林個啲，絕對唔係！（幾耐見伴侶一次？）呢個唔係競賽亦唔係收藏品，只係普通生活，冇特別去記，如果你問會唔會好多？就一定唔係！」

家庭背景複雜影響婚姻觀

自與陳庭欣分手後，翟威廉單身7年，寧選擇「伴侶」生活，堅拒拍拖、結婚，有指全因受到他的家庭背景影響，William與哥哥是同母異父，媽媽帶着大仔與翟父在一起，並生下William，之後，他的父母都分開了，母親其後認識了富商男友，令翟威廉與哥哥過着「富二代」生活，及後因種種原因，兩兄弟決定不靠養父「父蔭」，放棄所有富裕生活自己打天下，對此，William承認：「大致都啱嘅，我屋企背景真係好複雜，可能亦因為咁，令我冇乜結婚嘅觀念，因為屋企實在太多嘢發生過，但依家都咁大個人，真係唔想多講，只係想好概括咁講，依家大家都幸福嘅，總之，家家有本難唸的經。（哥哥點解都係姓翟？）因為佢同我好好感情，佢想跟我同姓，我哥哥同我一樣都係未結婚，我反而想佢早啲結婚，我少啲擔心。（媽咪冇催？）佢對婚姻都係冇乜信心，只要我哋開心，佢就開心，相反，我都係，最緊要媽咪開心。」

至於裕美對於William向她道歉，她說：「唔緊要，我覺得佢慘啲，有時我都會Send啲報道畀佢睇，講笑話：『辛苦你！』佢咪無奈苦笑囉，我嗰啲就純粹笑料一則，咁都關我事？我只係知威廉同麥貝夷都冇拍過拖。」