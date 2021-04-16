啦啦隊女神跳舞失手頭落地　畫面勁嚇人！

台灣節目《綜藝大熱門》日前播出一集，請來一班啦啦隊嚟表演跳舞，當中啦啦隊「Rakuten Girls」成員李恩菲（菲菲）表演後手翻時，失手成個頭直插落地，條頸都拗埋，睇到人心驚膽顫！不過，菲菲最後冇事，仲好專業咁企番起身跳埋隻舞，令人敬佩！

菲菲事後講番失手原因：「剛剛是要往後翻一個，可是地板很滑，我整個直接敲到頭！」主持人吳宗憲問佢要唔要再挑戰一次，佢話：「可是地板很滑。」旁人都大嗌危險叫佢唔好再試，佢都無奈話：「剛剛綵排都沒有失誤，結果今天太滑，但是還是要繼續跳完。」真係夠晒專業！

之後佢都有喺社交網晒番綵排時嘅片段，見佢一氣呵成，非常完美！佢留言：「終於知道甚麼是跌倒了，再站起來就好，雖然當下摔倒我已經失魂了根本不知道自己怎麼再站起來，面對這麼大的舞台這麼多人的現場，還是跳完整支舞，佩服自己的勇氣，沒有覺得自己特別厲害，但至少很努力想讓表演更好，希望你們喜歡這樣愛表演的我附上一個綵排沒滑到版。」

菲菲依家24歲，青春無係敵，係台灣啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，佢樣靚身材正，冧粉絲都有一手，喺社交網成日晒水着相，成功吸咗14.4萬粉絲！

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