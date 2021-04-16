孫介光教授表示，舌針在各種奇難雜症的治療上屢見奇效，甚至可應用於難以用藥物或復康運動治療的頑疾，例如腦障礙、自閉、柏金問題、兒童發展遲緩等。（胡振文攝）

【特約報道】十幾年前，世界著名的《國家地理雜誌》（National Geographic）及《發現頻道》（Discovery Channel）先後報道了當時香港大學舌針研究所孫介光教授及孫雪然發明的孫氏舌針療法。《國家地理雜誌》從美國來了六人採訪攝影組及一名從美國隨機挑選、作為測試療法療效的患者。 患者是美國的退伍老兵，長期患有腰背痛，已在美國尋醫問藥多年，無甚療效，每日以止痛藥度日。那次隨採訪團來香港，在大家見證下，只見孫介光教授在他的舌上刺了三、五針。幾分鐘後，他動了動腰背頓覺輕鬆。他向在場人士說：「不怎麽痛了。」第二次又針了一次，十分鐘後說：「真的不痛了，太神奇了！」頓時採訪團六人根據自己的身體情況都紛紛要求試針，針後即見效果， 現場一片「OK、 OK」聲。《發現頻道》的記者在診所隨機採訪了患者。一位男孩的媽媽介紹其因腦問題致運動功能障礙的6歲兒子，在接受舌針後進步的情況，在孫介光不知情的情況下，去其家中詳細採訪和評估。小男孩肢體不靈活，經20次舌針後，可以踩單車，可以用筷子夾花生米，鏡頭詳細記錄了孩子的進步。在當時，世界兩家極具影響的媒體先後採訪同一療法是絕無僅有，播出後震撼了人們。

奇難雜症現曙光

十幾年後的今天，當回憶當年的情景，孫介光教授說：「現在看來當時病例太小兒科了。現在的孫氏舌針無論是治病範圍和難度，已經和那個時候不可同日而語了。」

近些年來，在香港大學兒科黃珍妮教授和世界針聯主席王雪苔教授的幫助下，和香港養和醫院、香港聖保羅醫院、香港瑪麗醫院、香港大口環根德公爵夫人兒童醫院、廣州中山醫科大學、廣州華僑醫院合作，共同參與了多項研究，取得了豐碩成果。在美國的《自閉症與艾斯伯格綜合症文摘》、《核子醫學期刊》、《另類及輔助療法期刊》，還有德國的《歐洲兒科神經學期刊》、加拿大的《兒童神經病學期刊》、英國的《神經學、神經外科及精神病學期刊》等西方主流醫學雜誌以及《中國針灸雜誌》等，發表了大量有關舌針治療自閉、難治性腦問題、行動不便、兒童流口水、視力障礙的科研成果。

國家中醫藥管理局將孫氏舌針納入國家科學研究課題研究；中國國家中醫藥管理局將孫氏舌針定為實用技術，列入國家推廣項目；同時由中國軍醫出版社出版了孫介光、孫雪然為 作者的《實用舌針學》。

重症治療有功效

孫氏舌針已廣傳天下，40餘個國家、地區及華人世界的病人紛紛慕名前來，為患上各種疑難雜症的患者尋求舌針療法。同時也在臨床研究中證實了因腦障礙問題致流口水、失語、吞嚥困難的患者，短短幾天就有了改善；基因缺損的患者智力及活動能力有了進步；「笨孩子」針後學習接受能力、理解能力、表達能力有了提高，學習成績有了提升；自閉患者考上了牛津大學；聽力問題得到改善；憂鬱的患者恢復了對生活的信心；女士雌激素水平有了提升；男士患者恢復了自信；漸凍症的患者手抬高了，語言清晰了；多年口眼歪斜的端正了五官；肢體不能動的恢復了行動能力，某報通欄標題報道了孫氏舌針：「……舌針療法勝耶穌」。

當我們隨機來到診所的時候，見到了求醫的患者及陪伴的家屬。現場採訪幾位患者：一位 66歲患小腦障礙3年，運動失調、走路不平衡、做指鼻試驗（一種檢查方法）右手指不準鼻尖、握力10公斤、走路拖行，語言不連貫。針完10分鐘後，再指鼻時，基本已能指準鼻尖，握力增加到13.5公斤。一位28歲、從小患腦問題的女患者，由媽媽領來只想死了繼續求醫的心，沒想到女兒竟然進步了：原來不怎麽走路，10次舌針後，竟然可以走兩個小時，手指打手機也靈活了。舌針期間，她的銅代謝障礙突然復發。過去恢復起碼要 3 至 5 年，經孫教授五次治療後就基本好轉了。

一位柏金問題的患者經20次治療後面部有了表情，走路也利索多了。

在採訪中也得知一位肢體不能動的患者，在香港最知名的私家醫院治療，經醫生介紹找到了孫教授出診到醫院，當時已患病三個多月，神志不清、眼球微動、喪失運動能力、胃管餵食、生活完全不能自理，經教授20次治療後，肢體有了活動、眼球可轉動；30天治療後，人已清醒，可下床活動；60多天治療後，可下地行走，拔了胃管，可交流；三個月基本恢復正常。當和孫教授談到新型病毒疫情時，為了與市民共渡難關，治療有些病患的費用已下調25%。並研究新型病毒愈後肺功能不佳的問題。這些小故事

感動了我們，讓人情不自禁的感嘆：「舌針神了！」

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