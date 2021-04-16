李麗珊最愛拎囡囡腳仔扮講電話：當咗佢公仔咁

開電視主播李麗珊（Lisa）去年尾誕下嘅愛女「荷蘭豆」，話咁快就已經半歲人仔，日前兩公婆就同埋BB一家三口去影全家福相留倩影，戴上頭帶、着裙仔嘅荷蘭豆可謂萌爆全場﹗Lisa話湊B呢大半年都非常之忙碌，每日都要泵人奶，又話餵人奶真係超級好攰︰「都幾佩服自己堅持到依家，但為咗BB健康着想都冇辦法，我又唔想佢食奶粉，以前出外景只係帶個化妝袋、銀包就得，依家要額外再帶奶泵、袋、冰種一袋二袋好重，總之堅持得幾耐就幾耐，同時都想向『同路人』、堅持餵母乳嘅媽媽們致敬。」

Lisa話每日睇住BB成長都好神奇，仲大讚囡囡好有「語言天分」︰「佢3個月嘅時候就已經成日都會發出唔同嘅聲音，依家每日都會喺度嗌嚟練聲，又開始練埋震音，就好似人哋講西班牙文啲震音咁，好犀利！」見荷蘭豆快高長大，最開心莫過於係Lisa，可以幫囡囡係咁變裝︰「直頭當咗佢公仔咁，每次同佢出街都會悉心幫佢襯衫，真係好得意﹗」又自爆同好多媽媽一樣都會有「戀足癖」︰「覺得BB對腳好香﹗每次同佢沖完涼、搽完Cream都會忍唔住拎嚟擦自己塊面，又會拎佢隻腳扮講電話，佢就會笑得好開心，一見到佢笑，就算湊B有幾辛苦都一掃而空﹗」