徐睿知疑曾操控U-Know　料賠巨額廣告違約金

韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知日前驚爆是「恐怖情人」，被爆於3年前與男星金正賢交往期間，除了要求對方刪減與拍檔徐賢的感情戲，又禁止他與女工作人員有身體接觸及打招呼，之後網上接連翻炒她曾涉校園欺凌、疑慌稱曾於西班牙留學，以及經常辱罵工作人員，令其形象嚴重受損，不少代言品牌已陸續抽起其硬照及視頻，她更可能面對數10億韓圜（10億韓圜等於690萬港元）的巨額違約金。

而徐睿知於2014年與男團東方神起成員U-Know合作韓劇《巡夜人日誌》後，2人曾傳過緋聞，但當時雙方事務所否認。不過，近日韓網再度翻炒2人當年曾拍劇撻着，更有指控制欲超強的徐睿知亦曾以同樣手法操控U-Know，令男方幾乎與身邊人斷絕溝通。據相關人士透露，U-Know拍攝初期與在場人士也相處愉快，還可以彼此搭膊兼開玩笑，但不知由何時起，他便向工作人員提出化妝時盡量不要摸臉，就連給他穿衣亦不准碰其身體，亦有人經常看到U-Know與徐睿知拍攝期間經常待在同一車輛內，更曾聽到女方尖叫，疑似2人發生爭吵。