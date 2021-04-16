【特約報道】我經常收到網友留言：「我已經食得好少，點解仲係瘦唔到？」我相信這句也是很多OL的心聲。經常身處冷氣間，每天坐着工作8小時，缺乏運動，又經常吃生冷食物，飲凍飲、啤酒之類，會令血液循環較差，形成「陰性體質」，亦即「虛胖」。這類人不是肥，而是腫。

肥胖和水腫其實有分別。肥胖者形體壯實，是因為脂肪積聚而顯得厚重；相反水腫是有多餘體液積聚。從外表上兩者難以分辨，但只要用大拇指按壓手腳肌肉，皮膚經按壓後仍維持下陷狀態未有即時回彈，就很大機會是水腫。如果你出現如棉花般鬆軟的贅肉，那麼就算運動加節食也減不到，因為這些不是「脂肪」，不能「燃燒」！

別以為腫就是飲水太多所致，中醫認為水腫是肺、脾、腎功能失調，進而令人體水分循環受阻或不力。水分攝取不足易使臟腑功能低下，不利氣血運行，反而會加劇水腫情況。

一個體重50公斤的成年人一日包含湯水、咖啡等大概需要1.5公升左右水量，在運動後大量出汗者則可多加攝取，而活動量少、汗出不多則無必要額外補給。如過量飲水，反而有機會增加身體負擔，無力處理的水分滯留機體之中就會形成水腫。因此飲水不論多或少，觀察自身需求，正確地攝取才不會導致水腫。

如果水分攝取正常，但身體一直處於水腫狀態，就可能是臟腑功能失調而致，關鍵是在於臟腑的「氣」不足，推動水液不力。同樣屬於「氣」常不足的三個體質－－痰濕、氣虛、陽虛，特別易有水腫傾向。痰濕者常感身體沉重、容易感到胸悶腹滿；氣虛者容易神疲體倦、大便軟爛；陽虛者多數手腳冰冷、面色蒼白。如果有以上體質特徵，加上飲食濃味肥膩、生活模式不定，則更易有水腫問題。

這幾種易腫體質人士，必須忌寒涼冰冷，宜多食能夠提升代謝的溫陽食物，例如每日飲一杯養氣血的桂圓紅棗茶，煮餸時多放生薑、辣椒、蒜、葱等。每星期做2至3次浸浴或足浴，將水溫維持37至42度並加入4湯匙粗鹽，每次15至20分鐘，有助恢復陽氣，去除體寒，令身體機能回復正常狀態，陰陽調和就是養生之道；更可以刺激循環代謝，透過發汗排毒來改善因局部性循環不良所引起的肥腫問題。水腫易倦等病症，中醫名著《內經》早已提出應予以發汗、活血利濕、通利大小便來治療。

此外，水向下流，水腫人士雙腿尤其肥腫，易有橙皮脂肪。大腿和臀部這段，由兩條經絡管理－－膀胱經和膽經，膀胱經主管代謝水分，膽經負責代謝油脂，不通的話，體內的水液和油脂代謝不能出去，堆積在此便形成贅肉，而顯得臃腫。所以平日必須多通過刮痧、刮脂療法把瘀塞疏導通暢，引汗排出毒素，才有回復彈性及纖瘦的可能。

肉鬆鬆的，不是脂肪或肌肉型的肥胖，其實相對地會容易瘦下來。以上生活習慣有助助預防及改善輕度水腫，如水腫情況嚴重且持久，有可能不單是體質或生治習慣問題，應盡早向專業人士查詢醫學建議。

韓式養生療法：以先進科技儀器進行拍打、吸啜等模擬推拿刮痧療法，結合漢方人參油，即時產生溫熱感，發揮祛腫、促進代謝、排解疲勞效果。

圓棗補茶：桂圓紅棗，溫氣補腎、養心安神，任何體質人士也適合。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號馮氏大廈地庫 3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖 3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。