彈出彈入　「籮霸」珍妮花露柏絲正式分手

51歲拉丁天后「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與45歲棒球手未婚夫Alex Rodriguez，上月中傳出分手，結束4年感情，但被廣泛報道後翌日急澄清正在修補關係。不過昨日珍妮花與Alex終於正式宣布分手，發出聲明表示：「我們發現大家做朋友比較好，期望可以繼續這樣。我們會繼續在共同的生意與計劃合作與支持對方。我們祝福對方與大家的子女。為尊重他們，我們唯一可以講的，就是多謝各位的善意與支持。」

知情者透露，自從Alex被爆與30歲真人騷女星Madison LeCroy調情，珍妮花就對他失去信任：「一旦失去咗信任，就冇得返轉頭。佢對自己決定係滿意，因為佢知道Alex會繼續喺佢人生中出現，但形式唔同咗。」

然而知情早指Alex對兩人關係仍然未死心：「佢依家係尊重女方決定，但好有信心可以復合。佢嘗試一切努力去令珍妮花開心。」而珍妮花仍然保留Alex所送的180萬美元（約1,404萬港元）的鑽石訂婚戒指。

「第3者」Madison得悉珍妮花分手事件後，受訪時回應：「我祝福佢哋。」