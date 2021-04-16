法國環保雙雄聯名　買衫幫你種樹

法國向來都是公認的環保先鋒，國內對於制訂能源政策及推廣環保運動不遺餘力，平民百姓對於環保意識及責任感都好高，因此法國有不少主打環保概念的時尚品牌，當中2009年由Frederic Mugnier及Nicolas Rohr創立的FAGUO就其中一個。服飾單品使用可回收的材料減少碳排放量，並通過生產一件產品就種植一棵樹來抵銷二氧化碳排放。是次法國戶外服裝品牌AIGLE就邀請「同鄉」FAGUO聯名合作，攜手製作出一系列融入環保概念的聯名服飾。

AIGLE x FAGUO聯名系列產品均使用有機及回收循環再造的棉、橡膠及聚酯纖維物料，全部均符合國際再生標準的可循環材料，當中部分物料是以回收所得的塑膠樽製成。今次推出的品包括：戶外褸款（男及女裝）、衞衣、上衣、褲款（男及女裝）、背囊、運動鞋及標誌性橡膠靴款（女裝），均以綠、藍及花灰3色設計。同時為抵銷AIGLE x FAGUO聯名系列所產生的二氧化碳排放量，兩個品牌更選址法國中央盧瓦爾河谷地區 (Center-Val de Loire ) 的Saint-Laurent及La Ferté-Imbault森林內合共種植超過13,000棵樹木去實踐綠化計劃。