好煮意：加料Mac ＆ Cheese　加倍邪惡

「芝」味十足的Mac & Cheese，是邪惡美食的代表之一，早前網民foodbymay在社交平台發布一道加強版的Mac & Cheese，感覺更加邪惡。食材除了通粉外，還加入小朋友最愛的腸仔和火腿，雞蛋則用蒜蓉和洋葱粒炒煮，全部材料加入番茄醬和其他調味拌勻後，便可以狂加芝士去烤焗。表面金黃的加料版Mac & Cheese，口感和味道都豐富得多，當然，邪惡度亦隨之升級，大家又敢唔敢挑戰下呢？

材料：

通粉 100克

水 適量

菜油 2湯匙

蒜蓉 1湯匙

洋葱碎 1/4杯

蛋 2隻

火腿粒 1/4杯

香腸片 1杯

蠔油 2湯匙

醬油 1湯匙

茄醬 4湯匙

糖 1茶匙

胡椒碎 1茶匙

Mozzarella芝士碎 適量

番荽碎 少許

做法：

1.煲滾水，倒入通粉煮熟隔水。

2.燒熱油，炒香蒜蓉和洋葱碎，加入蛋炒至半熟，放入火腿粒、香腸炒勻。

3.倒入通粉、蠔油、醬油、茄醬、糖、胡椒碎炒勻。

4.食材倒入焗盤，表面鋪滿芝士，攝氏160度焗10分鐘，出爐後灑番荽碎便成。