莫文蔚最後一次大型演唱會　退休幕前享少奶福？

2018年莫文蔚（Karen）出道25周年，她舉辦了世界巡迴演唱會，走遍世界40個城市的巡唱。Karen原定於去年在香港舉行巡迴尾站，由於疫情關係，今日終於宣布成功取得紅館檔期，演唱會定於今年6月11及12日舉行。

這次演唱會主題「絕色」的概念是從「絕」字衍生出來，既象徵最活躍的「絕色」女歌手，又代表着巔峰之作的「絕色」演唱會。至於演唱會的英文名字「The Ultimate Grand Slam Show」，則因為她去年憑歌曲《呼吸有害》橫掃香港所有音樂頒獎禮的最高榮譽，被形容為「大滿貫」佳績，所以演唱會的英文名注入了「大滿貫」的精神，加入「Grand Slam」一詞。

Karen為了這次香港場的演出，花盡心思構想，沿用過去巡唱精神的概念，以及配合今次「大滿貫」的主題，海報設計也別出心裁，身穿彷似網球服飾的手工縫製的華麗短裙，她模仿網球員的抽擊動作，好像置身球賽中，她說：「《絕色》演唱會包含着球賽精神的概念，2018年開跑的巡演海報上我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會的環節上亦有配合球賽上、下半場感覺，好似Dancer同Band嘅對疊，延續球賽中最令人尊敬的拚搏精神。」

她曾經透露今次香港是巡唱最後一站，同時亦是最後一次舉行大型演唱會，往後將告別大舞台：「我唔係要退休，永遠都唔會退休，我實在太鍾意喺幕前表演，只係對於自己嘅下半場已有其他嘅規劃，所以好希望可以喺香港呢個地方，喺我出發地為我上半場畫上一個完美嘅句號。」