人氣牛牌客製系列　打造獨一無二米奇單品

迪士尼卡通角色Mickey Mouse及紐約傳奇藝術家Keith Haring，兩者於美式文化當中都是不可或缺的經典元素，一直以來於流行文化及藝術發展都有舉足輕重的地位。於80年代Keith Haring更創作了一系列以Mickey Mouse為主題的藝術作品，運用其擅長的色彩藝術重新演繹極受大人細路歡迎的Mickey Mouse。

今回Levi's®推出的個人化客製系列，就特別從Mickey Mouse x Keith Haring圖案擷取靈感，推出兩款可供訂製的標誌性圖案，並分別有紅、藍、黃色選擇。顧客可以到K11 MUSEA的Levi's® Print Shop將所選的圖案印刷於Print Tee或Hoodie，或者選擇到新港中心的Levi's® Tailor Shop將整幅圖案縫紉於Trucker Jacket背部位置，並於領口位置加入Keith Haring標誌性的符號及圖案，打造成獨一無二兼滿載藝術美感的專屬款式。