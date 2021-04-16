本日日本：8.5米高艾連巨人襲橫濱

由諫山創創作的漫畫《進擊的巨人》，其單行本及電子書於全球累積發行量超過1億冊，出版至全世界21個國家，風靡不少漫畫迷。該漫畫自2009年9月開始於《講談社》的《別冊少年Magazine》連載，剛於4月9日推出最終回結局。隨着完結篇登場，日本當然有不少相關活動推出，其中以橫濱Landmark Tower舉行的「進擊的巨人 × 橫濱Landmark Tower」最為注目，活動於4月29日至6月20日期間舉行，屆時橫濱Landmark Tower中庭將設置8.5米高的艾連巨人像，該像擺出向地面出拳的甫士，氣勢十足，必成打卡熱點！此外於69樓的展望台會以巨人來襲橫濱港與城鎮作窗戶布置，更會展出《進》漫畫版的複製原畫、特大角色Figure及於作品中出現的代表性物件。不可缺少的還有與附近的餐廳及酒店合作，推出周邊產品及餐點，《進》粉絲要拭目以待了！