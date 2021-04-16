【美女饕廚】流浮山海鮮篇

今次介紹是遠離市區的地方──流浮山！由沙田開車去大概40分鐘車程，專程過來，主要是為了吃海鮮，一邊行過狹窄的街道，一邊選購食材，十分興奮呢！

首先是蝴蝶蚌，屬於季節性的海產，不是常常吃到，蚌肉肥美爆汁而且爽滑甘甜，用最簡單清蒸煮，齒頰留鮮。之後是酥炸生蠔，外層炸至金黃色，外層酥化，咬時脆卜卜，而內裏蠔肉剛剛好熟，多汁鮮甜，沾一點點白糖吃，更能帶出獨特的蠔香。

緊接是我最愛吃的菜式之一，外貌醜陋，而且毒性十分強大，如果被牠刺中會立即中毒，但只要小心處理有毒的刺，便能好好品嘗堪稱水中黃金的菜式，牠就是石頭魚！今次有4斤重，決定做兩味餸。先來炒球，大廚火候掌控得宜，魚肉異常細嫩而滑口無比，而且能完美鎖緊肉汁，啖啖鮮味十足。之後是炆斑頭腩，香脆的外層，加上軟綿的魚肉，雙重口感，是必吃推介。

白灼九節蝦，蝦身有九條橫紋，而4月是九節蝦的產卵期，特別多膏，蝦肉的鮮甜加上蝦膏的香氣，輕蘸一點辣椒油吃，令層次昇華，滋味無窮，很快便清了整碟。另一款是白灼蟶子，比起蘇格蘭大蟶子，我更喜歡本地的黃蟶子，雖然體積比較細，但肉質夠肥美厚實，呈淺黃色，極度甘香鮮甜。

最後是奄仔蟹，這裏用海黑奄，隻隻都是絕頂爆膏，特別香口惹味，用油鹽水浸，蟹膏軟滑細膩，滋味爆燈！

饕廚貼士：家做酥炸生蠔

先將桶蠔倒出，沖洗乾淨，用薑汁和白酒醃15分鐘，滾水灼至8成熟撈起印乾備用，之後準備炸漿，用麵粉、粟粉和凍水輕輕攪勻，把處理好的蠔放入炸漿，取出炸2分鐘至金黃色即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）