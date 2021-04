前港姐周家蔚2012年與藝人洪天明拉埋天窗,婚後誕下兩子洪大仁和洪竟琋,往後便淡出幕前,專心相夫教子做賢妻良母。她在社交網上載帶了兩個兒子外出剪頭髮的相片,全能母親表現得相當稱職。

不過,未幾她再上載了一張與一位小妹妹游水的相片,見她用手捉實小妹妹,展露出一個充滿愛的表情,並不禁留言表示:「Really want a girl law(真的希望有個女孩囉!)」此話一出不少好友留言表示支持,更指:「Not too late for one(不會太遲)」恨女恨到出面,網友都笑指係時候再生多個。