換件靚內衣　上床興奮啲

換件靚內衣上床興奮啲

所謂鮮花雖好亦要綠葉扶持，一個女仔身材幾索都好，如果成日都剝光豬，亦總有一日會被人睇厭。亦因為咁，日本AV界就有下着誘惑系列，女優會換上好多色彩艷麗又剪裁獨特嘅性感內衣登場，仲會半脫內衣同男優激戰，令畫面更添色彩，觀眾自然睇得更加興奮！

爆發潮吹

喺Moodyz出品嘅《極上美白身體捕獲！無限潮吹尖叫高潮》中，肌膚白嫩又五官標致嘅初川南去到一間內衣店做售貨員，不過佢唔知道店舖原來暗地裏進行不道德服務，第一日返工就被人喺飲品落咗安眠藥，當佢醒來後就發現自己身處喺秘密房間，而且身上換上性感內衣，之後鹹濕老闆出現，激烈嘅交歡令南妹嘅感官神經喚醒，更興奮爆發潮吹，後來更加愛上同男人瘋狂激戰！自此之後，南妹先為客人示範性感內衣，然後再瞓身招呼對方，盡情享受交歡之樂。

寫真拍上癮

喺Madonna推出嘅《下着模特兒NTR之浮氣衝擊映像》入面，巨乳美人妻水野朝陽喺街上時裝雜誌負責人大讚佢又靚又好身材，仲邀請佢做內衣模特兒，由於阿妹生活苦悶，於是請求老公畀佢去拍內衣寫真，老公見佢咁有決心亦點頭答應，點知咁就出事喇！喺拍攝期間，負責人向阿妹上下其手，初時佢好抗拒，但係好快就被對方嘅熱情同熟練床技征服！之後，老公發現朝陽愈拍愈上癮，但實情係阿妹極之享受換上內衣同負責人激戰嘅快感咋！

為老婆出軌

FALENO推出嘅《誘惑貼身內衣銷售》，講述天使萌係一位趣內衣推銷員，每次上門推銷，都專門揀男戶主獨留家中嘅時候，因為佢嘅理念係，如果老公想增進夫妻感情，不妨多買性感內衣畀老婆着，等老婆吸引力大增，自然令老公更有性趣上床滿足老婆，而且萌妹仲會換上情趣內衣施展誘惑，令對方情不自禁同佢上床，事後就自然會乖乖地幫襯買內衣送畀老婆，亦大大減低罪惡感，簡直就雙贏呀！

簡評

本仙成日都話，日本AV比起歐美四仔優勝之處，在於會喺作品加入更多元素，好似今次介紹嘅下着誘惑系列咁，女優會換上好多內衣，亦會着住內衣同男優激戰，唔會次次都剝晒光豬上陣冇啲情趣。喺3部作品中，本仙最鍾意水野朝陽主演嘅《下着模特兒NTR之浮氣衝擊映像》，事關佢演技上乘，由被雜誌邀請去拍內衣照嘅驚喜表情，然後被雜誌負責人調戲嘅尷尬樣，及至後來主動背夫偷漢嘅淫蕩樣，都做得入木三分，令作品更有劇味！而喺多場床戰中欲仙欲死又興奮沉迷嘅反應，一樣令人無比興奮，真係值得一再細味！