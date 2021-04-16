「口罩小姐」Liz被爆𢱑免費指甲贊助：KOL點解要畀錢

29歲「肥妹」李文潔（Liz）雖然落敗ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》，但仍然具不少談論性。有指她曾以KOL身份到美甲店享用免費單色美甲優惠，但她卻選擇了一個需要付款的延長指甲服務，她付款後離開不久，卻又折返要求店員退款，有指她曾表示：「我係KOL點解要畀錢！」店主免麻煩兼息事寧人，惟有向她退款，有指她繼而再進一步𢱑整眼睫毛等其他服務。

有指Liz當日美甲完曾在社交網貼出照片，並表示：「未試過整指甲整得咁唔開心，sponsor都要收錢，聞所未聞。」雖然有網民已表示：「做KOL係咪全部嘢都唔使畀錢，好想做。」Liz亦已立即留言表示：「小小誤會已經解決，寶寶心情好多了。」

Liz回覆東網稱是一場誤會，她說：「係我朋友叫我去呢間以用家身份體驗美甲或者睫毛，可能我講得唔清楚，冇show到免費體驗個手機message，淨係講咗我個名，店員以為我係街客，就收我錢，我又以為係一啲額外嘅收費，我都照畀550元，後尾我再睇多次個message，所以先返轉頭同店員講番我係用家體驗。」她說如果有看開其社交網的人都知，她本身甚少做美甲和睫毛，故要澄清並冇𢱑做睫毛一事，她覺得自己是錯在沒有問清楚，純粹誤會。

另外，曾自爆壓力爆煲聲輕生的《口罩小姐》參賽者楊慧敏，在社交網上載一段不斷向一眾「口罩小姐」摸胸的照片和片段，網民批她為「最強女色魔」。片中見她分別向孖四、黑妹、178及阿姨胸襲來斷定是否真材實料，她留言：「大家盡情羨慕我吧。」