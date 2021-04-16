雙后對決　誰勝誰負？

「神級天后」Capri Cavanni同「脫界魔后」Katrina Jade比併，邊個會贏？（互聯網）

俗語有話「一山不能藏二虎」，兩虎相遇必然有番龍爭虎鬥，而喺美國四仔界正好有兩位，經常被四仔迷用嚟比較嘅脫星，佢哋分別係有「神級天后」之稱嘅Capri Cavanni，同埋有「脫界魔后」外號嘅Katrina Jade。

神級天后 銷量超勁

喺加拿大溫哥華出生Capri Cavanni，迷人嘅樣貌絕對係最強賣點，配合埋玲瓏浮凸嘅身材，2007年投身四仔界，成為矚目脫星。入行前，佢喺一間動物醫院工作，由於收入唔高，之後轉行做模特兒，並成功喺模特兒界打響名堂。

2007年獲著名成人雜誌嘅邀請，拍攝一輯裸體寫真，同年8月決定轉戰四仔界。由於佢有相當高人氣及話題性，故此吸引到Brazzers、Digital Playground、Naughty America、Jules Jordan Video、Vivid等多間四仔大廠嘅拍攝邀請，其中2009年1月為Digital Playground演出嘅《Gabriella Fox Nude》，更係佢嘅成名作，獲得超勁銷量，從此奠定佢喺四仔界嘅天后地位。

Profile

出生日期：1982年3月4日

身高：163cm

三圍：34DD-25-34

脫界魔后 狂野火辣

Katrina Jade獲四仔迷冠以「脫界魔后」絕對有原因，喺美國南加州出生嘅佢，投身四仔界前，其實係一位專業髮型及美甲師。2013年邂逅男友Nigel Dictator，幾個月後便結婚，點知婚後出現經濟問題，於是以夫妻檔做成人直播，Katrina Jade更以「火辣人妻」嘅外號活躍於成人社交平台，成功獲得超高人氣，更獲得「脫界魔后」嘅稱號。

2014年又以夫妻檔進軍四仔界，Katrina Jade負責演出，老公則做經理人，處女作係為影片網站Kink演出《Ariel X Tests Out a Brand New Slut! LIVE!》。憑住佢喺網上嘅超人氣地位及話題性，作品獲得極佳嘅回響，更吸引到著名四仔片廠Devil's Film、Wicked Pictures、Deviant Entertainment等邀請拍片。2016年佢嘅事業迎嚟高峰，事關佢為Deviant Entertainment演出嘅作品《Deviant Lesbians》，成為當年嘅年度最暢銷四仔。

Profile

出生日期：1991年10月31日

身高：160cm

三圍：32DDD-23-34

第1回合

鬥外形

一位係四仔天后，另一位係四仔魔后，兩位脫星嘅外形相當有睇頭！論樣貌，模特兒出身嘅Capri Cavanni梗係夠索，更為成人雜誌影過多輯寫真。不過論身材嘅話，Katrina Jade嘅32DDD車頭燈比Capri Cavanni嘅34DD稍勝一籌，加上佢嘅野性形象，對四仔迷嚟講亦有一番吸引力，所以兩者喺外形上算係平手。

第2回合

鬥獎項

作為四仔天后嘅Capri Cavanni，雖然喺四仔界有超強人氣，但係喺各個四仔頒獎禮只係獲得多個提名，卻從未奪得任何獎項，佢解釋係因為自己少跟媒體打交道喎。而Katrina Jade喺2016年嘅Spank Bank頒獎禮上，獲得「最受歡迎邪惡肉體」及「最誘人人妻」兩個獎項，同年又喺XRCO頒獎禮奪得「最佳新進脫星」，之後更係獲獎無數，所以呢個回合絕對係贏晒！

第3回合

鬥吸金

拍四仔嘅原因，梗係為搵銀，Katrina Jade近年演出嘅作品一直有增冇減，更喺網上搞埋收費成人真人騷，每次都有超過3萬人畀錢收睇，吸金能力超強。至於Capri Cavanni雖然近年減少咗演出，但卻密密喺各個俱樂部跳艷舞搵錢，更開設四仔製作公司及脫星事務所，實行做埋老闆，吸金力同樣相當勁！

地位舉足輕重

如果有留意美國四仔界嘅話，Capri Cavanni同Katrina Jade兩位脫星嘅名字真係相當響。前者以模特兒身份進軍四仔界，外形本嚟夠吸引，床戰演出更係勁吸睛。不過Katrina Jade嘅人妻身分本嚟已極具話題性，加上佢嘅演出更係狂野兼好戰，被唔少美國四仔迷視為最愛，兩人喺四仔界嘅地位確實舉足輕重。當然，計埋獎項數量嘅話，Katrina Jade可以話係稍勝少少嘅。