齋Jam歌唔講私生活！陳凱彤欣賞翟威廉夠誠實

藝人黃劍文（Kimman）、陳明憙及陳凱彤（Lillian）今晚為慈善音樂劇場綵排，3人各自演出一個單元故事，其中Kimman及明憙飾演視障人士，前者更即場演繹一段對空氣發脾氣推跌櫈場口，私下非常文靜的他笑言要發脾氣好辛苦，受到導演激發才可做到如此奔放：「導演逼我要進入個角色，上次綵排嘅時候好崩潰，喊足成個鐘，喊到連鼻涕都流埋出嚟，但導演冇諗住放過我，要我Keep住呢個情緒，搞到每次綵排完都好攰，平時好少嗌得咁歇斯底里，真係把聲都沙晒！」

明憙指除了有向故事主人翁取經之外，還有參加工作坊體驗失明感覺，自爆甫進場就爆喊10分鐘：「個感覺好震撼，未試過一啲光都接觸唔到，自己有少少幽閉恐懼症，出返嚟就更珍惜自己所擁有嘅嘢。」問到Lillian會否因公映時間愈近愈緊張？她笑說沒太大壓力，因為今次只是飾演另一個扮視障男士的女朋友：「只係要嗲吓佢，拍吓啲拍拖戲份，最大尺度都只係拖手仔，適合大家同小朋友觀看！相比起Kimman同明憙較為輕鬆。」

另外，講到Lillian近日照常為翟威廉（William）的線上音樂會Happy Live擔任嘉賓，而對方最近是非纏身，又被麥貝夷（Karene）暗爆為「渣男」，Lillian表示雖然同William熟落，但甚少談及私人生活：「佢同Karene嘅關係，我諗留番畀佢哋自己講、處理，我都係局外人，每次唱完歌頂多傾兩句，總之冇深入了解佢哋個關係。（你知道William有呢個生活模式？）其實佢都好坦白，平時喺鏡頭前都會咁講，我都好欣賞佢咁誠實。」