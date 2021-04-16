情變墮胎遭圍剿　網紅米砂攻AV界月賺逾16萬

坐擁逾百萬Fans的台灣「性女」網紅米砂，憑超大尺度的18禁話題頻道打出名堂，惟前年與「星二代」孫安佐捲入「墮胎門事件」而飽受壓力，一度打算退出。近年她走出陰霾，轉戰AV界擔任成人影片監製，吸金力大增，立志成為「AV女帝」！

29歲的米砂玩Cosplay出身，其澎湃身材成功「神還原」不少巨乳動漫角色，加上拍照風格大膽火辣，深受宅男喜愛。其後，她開設影片頻道主打兩性禁忌，大談一夜情、性幻想等「18禁」話題，更有不少踩界行徑，包括玩脫衣狼人殺、試穿情趣內衣， 甚至示範性愛姿勢等，出位作風令她人氣高企，至今已累積逾40部超過百萬觀看次數的影片，所有影片的總觀看次數更高達1億1千多萬，堪稱「破億網紅」！

形象開放的她，感情生活也備受爭議，2019年與台灣藝人孫鵬及狄鶯的獨子孫安佐爆出三角關係，甚至有疑似親密片流出，事後她承認曾與男方發生關係，更驚爆曾墮胎，揚言「那段期間也只有和孫發生關係過」。她指男方當時結識了新女友，故決定放棄這段感情：「我不想生一個根本就不愛我的男人的小孩！」

一度退隱避世

事件惹來網民謾罵，深受打擊的她宣布放棄做公眾人物，但其後又重新發展網紅事業，更進軍AV界擔任監製，她自爆現時月入高達60多萬元新台幣（約16.4萬港元），又豪言若找不到適合人選，不排除粉墨登場。