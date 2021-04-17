【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初六乙未金平日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座、人馬座

白羊

感情生活需要潤滑劑，宜為另一半送上小禮物。

金牛

愛情運上升，跟心儀對象訴心聲，成功指數高。

雙子

良好的人際關係發揮了作用，易獲得同事信賴。

巨蟹

單身者有不錯的異性緣，讓你沉浸在浪漫中。

獅子

偏財運不錯，購物易有驚喜，可買到超值商品。

處女

心情靚，多穿鮮艷的衣服，易吸引異性注意。

天秤

單身者勿與過多異性糾纏，以免令身心疲憊。

天蠍

趁周末相約好友歎茶聊天，有助增進彼此友誼。

人馬

心情愉快，做事有幹勁，不妨約朋友去郊遊。

山羊

想一個人清靜，卻要出席家庭活動，感覺無奈。

水瓶

跟另一半互動毋須耍花招，坦誠已能打動對方。

雙魚

事業運普通，宜靜不宜動，惟投資股票易獲利。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）鼠 小人多

鼠

工作遇上難題，進度落後，提防小人防暗箭。

牛

是日沖煞，運氣不佳，宜調整心態，從容面對。

虎

橫財就手，容易得獎，或買到超值的心頭好。

兔

心思縝密，易取信於人，很適合與人傾生意。

龍

想像力豐富，工作上有好構思，可付諸行動。

蛇

心情愉快，平易近人，身邊人紛紛受你打動。

馬

貴人運強，棘手問題有機會在今天得到解決。

羊

求職好日子，易得到朋友幫助，別錯失時機。

猴

人氣上升，單身者容易結識投契的異性朋友。

雞

做事有要求，但有時也要給自己多一點包容。

狗

運勢稍遜，各種問題浮現，當是一種磨練吧！

豬

職場氣氛好，可憑着積極表現感染公司上下。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

化解破財危機 積聚財富要訣

其實大部分人對金錢並無概念，只着重於進財方法，卻不善於管理金錢。即使財神降臨，短期間暴富，但如果不懂得守財，亦容易財來財去，不妨參考以下小秘訣可幫你避免破財。

隨着九大行星的運轉，今年的七赤破軍星飛到西北方。破軍星屬金，在退運時是一顆賊星，主盜竊、口舌之爭、破財等。因為破軍星屬金，所以今年西北方不可以擺放刀、利器，以免增強其兇性。建議利用水來化解，在該位置擺放水種植物、一杯水，或是藍灰黑色的地氈、窗簾，以水來泄去金氣，減低其兇性。在西北方向位置，亦要時刻保持整齊、清潔。

此外，家居的一些格局亦有可能增加破財機會。假如家居大門方向看見廚房成一直線，代表容易有破財危機。若然廚房的煮食位置向着廁所，亦容易破財。希望衣食充足的話，也要定期檢查冰箱、米缸，避免空空如也。

以紫微斗數來說，田宅宮就是財帛宮的守財位置，所以田宅非常重要。若然，身上的流動現金開支大，經常財來財去的話，可以嘗試把資金轉化為不動產、基金，或以其他投資方式保管財富。

以上方法有助減輕流年破財的機會，但是一個人的財富與福氣息息相關，所以多做善事才是守着財富的最大方法！