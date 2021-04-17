東方日報C1：許廷鏗請無綫食檸檬表忠　勢奪《Chill Club》歌王

歌手許廷鏗與唱片公司完約後，誓要在ViuTV首辦的樂壇頒獎禮為自己爭一口氣，為表忠誠寧願推掉無綫的邀請，落力拉票，瞄準「年度男歌手」大獎！

ViuTV首次舉辦的音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》將於明晚公布賽果，大會設立11項獎項，所有獎項均以一人一票方式投票選出，據知各獎項已截票，盛傳標榜「我是香港樂壇男歌手」的許廷鏗（Alfred）和人氣唱作歌手林家謙是贏家，而ViuTV自家男團MIRROR亦眾望所歸，擸走幾個獎。

集中火力拉票

Alfred今年3月被華納唱片突然宣布結束合作關係，暫時以獨立歌手身份闖音樂路，他曾表示會用半年時間「過冷河」沉澱，實則與團隊加快腳步打拚。當年他因跳槽遭無綫「封殺」，但隨着無綫人事革新，打開大門歡迎所有歌手亮相，Alfred亦表示期待，但近年他與ViuTV較親，去年更為《全民造星III》擔任評判團獲網民盛讚表現專業、評語中肯，他對此相當受落，希望與電視台再有合作機會。

據知無綫節目《聲夢傳奇》之前曾力邀他擔任導師，他亦有答應，惟其後卻推掉工作，有傳他有見ViuTV頒獎禮舉行在即，為表明心迹寧願推Job，集中火力拉票，他曾在社交平台留言：「我好清楚我的崗位，請大家放心，我絕對會出席頒獎禮。」《聲夢》監製陳旭亮承認早期曾邀請Alfred參與，但他當時以專注牙醫工作為由表示暫未能合作。

林家謙料至少兩獎落袋

有指今次頒獎禮的「年度男歌手」獎項，Alfred與姜濤勢均力敵，前者挾「叱咤男歌手金獎」光環獲睇高一線，而其作品《無力感》料穩奪「年度十大歌曲」之一。至於「年度女歌手」，估計是環球兩個上位「阿姐」AGA、Gin Lee與「ViuTV之友」林二汶之爭，而天后容祖兒的《東京人壽》雖然成為首支「五台雙周冠軍歌曲」，但因她不在港，票數方面較為輸蝕。而近年人氣急升的林家謙，預測會以大熱姿態勇奪「年度唱作歌手」，「年度作曲人」亦有機會成為其囊中物。「年度組合」預計MIRROR會力壓樂隊Dear Jane穩勝，「年度新人」則由MIRROR成員柳應廷、Anson Kong及Anson Lo鬥個你死我活。

「年度十大歌曲」方面，得獎歌手除了有Alfred外，姜濤、MIRROR、Gin Lee、林二汶、林家謙、Dear Jane等都應該有獎，而莫文蔚的《呼吸有害》更是「年度之歌」的頂頭大熱！

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