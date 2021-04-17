邊個夠佢癲！台灣女星幫愛女練膽玩曱甴　2年後成果揭曉

曱甴，一個令人聞風喪膽嘅名字！男男女女阿婆細路都會驚嘅「不死生物」，確實係唔少人嘅死穴，當中台灣雙胞胎女星依依佩佩嘅妹妹佩佩（蔡佩伶）就決定用極端方法去「克服」恐懼，竟然畀只得1歲嘅愛女日日同曱甴公仔玩，2年後更公開「實驗」成果！

佩佩息影後做咗婚紗店老闆娘，仲研讀兒童教育多年，擁有心理諮詢師、兒童全腦開發老師身份。佢喺社交網晒出「訓練」前後對比片段，當時只有1歲嘅囡囡手揸住1隻有自己半塊面咁大嘅曱甴公仔喪玩，仲會攬住一齊瞓。

大家見到呢啲畫面已經嚇一跳，點知2年後佢仲「變本加厲」，已經3歲嘅阿女會時不時翻開曱甴肚，狂嗌曱甴可愛，見到曱甴玩具更會錫錫，令負責揸機拍片嘅媽咪佩佩睇到頭皮發麻！唔少網友睇完片，都話係大開眼界，多謝佩佩提供新式教小朋友方法。

其實佩佩本身都係明星出身，佢同家姐依依孖實出道，拍過電視劇、電影，身材出眾兼愛Show Off嘅2人，曾被媒體封為「史上最美雙胞胎」，2014年時更同時全裸登上周刊，又同一時間結婚，噱頭十足。

依家已經係一子一女之母嘅佩佩，同拍拖13年嘅男友拉埋天窗後，都會繼續騷Quali，不時以低胸衫湊女，年屆40嘅佢更加會戰鬥格同Friend出街，大晒吸睛事業線，唔怪得之佢教小朋友嘅方式都夠晒大膽。

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！