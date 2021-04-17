《浪姐2》祖兒打入7強栢芝慘遭淘汰　網民質疑票數

內地節目《乘風破浪的姐姐2》昨晚舉行「成團之夜」，眾多「姐姐」進行最後一次對決，在觀眾投票下選出最後7強，並會組成女團「X-SISTER」出道。由那英及周筆暢率領的組別，經過全晚激鬥下，多位大熱門都順利出道，7名幸運的「姐姐」是容祖兒、那英、楊丞琳、周筆暢、王鷗、楊鈺瑩及吉克隽逸，而那英是全場獲得最高票數約542萬票成為第1名。至於一直高人氣、並於賽前直呼：「以前我是為了孩子拼，這一次我想為自己拼！」的張栢芝，只獲約35萬票，慘遭淘汰，無緣出道，令不少網民震驚，大跌眼鏡！

昨晚張栢芝的確拼盡全力，即使曾因一時緊張而出錯，但現場人氣仍是最高。最後不幸被Out的她，更要親自讀出自己的票數，她說：「雖然曾經對自己的聲音不自信，卻因為這個舞台，我愛上了自己的聲音，也感謝那英隊長，感謝你們說我的美麗，但是我希望我的美麗，不會讓我的努力懶惰！」她續說在唱跳方面很笨：「在舞台上我不知道怎麼跟其他姐姐一起唱跳、跟得上她們，那怕我不懂飛，我會努力去跑，那怕我跑都不夠她們快。」不少網民議論紛紛，對票數存疑有「水分」，指栢芝開初的票數高：「這個名單，真的是猜錯比猜對更難！」、「這個票沒水分才有鬼！栢芝的排名怎可能那麼後？」、「太不合理，她的位置被換嗎？」、「竟然沒有栢芝！大家都猜錯了！」也有網民指她付出努力不少，雖敗猶榮。

歌精舞勁，容祖兒當然不負眾望，以約174萬票成為第4名，打入7強，她笑言將41歲，所以不想做容易的事，要向高難度挑戰才不會老化，她更以其歌曲《Pretty Crazy》來搞Gag：「一個人敢於瘋狂，是非常pretty（美麗）的事情。我向來有兩個假想敵，就是阿Sa及阿嬌，我現在可以狠狠的告訴她們，我已贏了她們，因她們是Twins是雙胞胎，但我有跟我一起乘風破浪的6胞胎！」

中途才加入節目的台灣女星楊丞琳，當得知獲得約190萬票成為第3名時，表現非常愕然，說廿多年前以女子組合身份入行，但現在又有機會加入女團。她說：「前一晚老公（李榮浩）問需不需要打call，我說不用，我來這邊不是奔着成團的，所有姐姐才是我來到這節目最大的獎。」李榮浩得知太太入團後，即發文放閃：「等會好好慶祝，等你回來。」