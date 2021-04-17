再有韓星被爆醜聞？姜河那疑與張紫妍自殺案有關

韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知，最近驚爆曾於3年前在背後控制男友金正賢，更被爆對工作人員態度惡劣及曾涉校園欺凌，形象盡毀，而曾爆料指徐睿知與金正賢、金秀賢、金秀賢表哥及U-Know拍過拖的前記者金容浩，前日在個人頻道上載以「姜河那與尹智旿的關係」的短片，預告將公開男星姜河那與「張紫妍自殺案」的關係。

曾拍韓劇《花樣男子》的張紫妍於2009年自殺身亡，她生前疑被迫陪睡及陪酒換取工作，同門女星尹智旿前年出書爆曾13度為對方自殺案作供的內容，又以為故友翻案為由籌款，她被控詐騙後避走加拿大，韓國警方已就她涉嫌詐騙要求國際刑警協助，而金容浩在片中公開檢方報告書的部分內容，指張紫妍生前經常出席酒局，但尹智旿就因為無份出席而深感被孤立，並指尹智旿在張紫妍死後以性感造型做網上直播賺錢，根本沒有因為張紫妍去世而感到傷心。

片尾出現姜河那的照片和「姜河那到底與張紫妍事件有甚麼關係呢？」的字句，並預告將於明日的直播中公開內容。

而姜河那出道以來形象健康，不少網民都表示沒想到他與事件有關，他和女星千玗嬉主演的新片《雨和你的故事》將於本月28日上映，兩人將於今晚及後日亮相《黃金漁場》及《文明特急》谷新片。