塊根、多肉植物大熱 連木村都Like！
2021年04月17日 12:00
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除了日本雜誌經常報道外，港日兩地潮流品牌經常推出與植物相關的聯名單品和進行不同跨界合作，令大眾有更多機會認識到栽種文化。（胡振文攝）
香港潮流文化多年來一直深受日本影響，基本上所有於日本大熱的波鞋、時裝、玩具以至食物等等，最終都會於香港及亞洲其他城市爆紅成為潮流指標。近年多得日本潮流品牌NEIGHBORHOOD及玩具廠牌MEDICOM TOY齊齊發功，在日本盛行多時的種植文化亦逐漸吹到香港這個「石屎森林」，不過大家栽種的並非普通的花花草草，而是主要栽種一些原產自熱帶地區兼且樣貌相對奇特的多肉植物（Succulent Plant）及塊根植物（Caudex Plant）。
日本最強推手－瀧澤伸介
這股栽種熱潮能夠於近年興起，日本潮牌NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介絕對是一大推手。經常於個人社交平台貼出不同多肉植物及塊根植物照片的他，於品牌總部天台更設有溫室培植塊根植物。另他又於2017年以此推出品牌支線SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL），並持續推出相關的植木鉢、栽種工具及潮流服飾，當中NEIGHBORHOOD SRL x Invisible ink. x fragment design三方聯名植木鉢更掀起炒價。
男神加持、多人跟風
除了日本潮牌力推外，明星效應絕對應記一功。好似萬人迷木村拓哉，就於近日社交平台甫出家中的多肉植物照片。而他裁種的是原產於墨西哥中南部的雷神（屬於龍舌蘭科），雖然生長較慢，但適應性強且較耐寒。從照片可見，男神栽種得有板有眼，絕非玩玩吓！難怪會引起粉絲們跟風投入這股栽種文化。
本地植物店推波助瀾
本地方面，也有Plants of Gods及GREEN EGG STORE力撐栽種文化。前者由LMF樂團成員兼藝術家Prodip Leung主理，以網店形式發售塊根植物、植木鉢及相關工具，近年亦先後與Parallel Space、432HZ及JOYCE合作開設期間限定店於本地推廣以塊根植物為主的栽種文化。其早年與本地玩具廠牌how2work聯名合作，以印度教濕婆神（Shiva）為靈感推出的植物容器，可說是將栽種文化與藝術擺設二合為一的成功例子。
至於由Stella Leung主理的GREEN EGG STORE也是另一間城中備受推崇的栽種名所。隱身中環的店內有大量不同品種的多肉植物及塊根植物，亦有齊相關栽種的植木鉢及工具發售。想對栽種文化有初步認識？不妨聽聽她的心得。「明顯地東京的種植文化早已植根於日常生活中，只要細心留意，不難發現他們家中陽台、店舖門口、商場布置、公共空間等都有植物的蹤影。不過台灣及香港近年也趕上步伐，除了多肉植物及塊根植物，對於觀葉植物類的需求亦愈來愈大。愈來愈多都市人在家中開闢種植小天地，不過要留意有些植物在港種植時，未必能感受到四季變化，需要人工配合為他們製造一個適合的種植環境。」對於新手，她有以下建議：「不同品種在同一個生長環境中，需要不同程度的照料，所以最好不要心急把不同品種的植物以系列形式購買，在追趕植物品種之前，請先培養自己對植物的責任感。另外，大家不妨根據盆器的選擇，來調整照顧方法，例如土壤比例、淋水節奏及溫度控制等等。日本陶盆選擇眾多，價錢由大眾化到收藏級數不等，大家也可以按個人喜好選擇。」