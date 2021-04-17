塊根、多肉植物大熱　連木村都Like！

香港潮流文化多年來一直深受日本影響，基本上所有於日本大熱的波鞋、時裝、玩具以至食物等等，最終都會於香港及亞洲其他城市爆紅成為潮流指標。近年多得日本潮流品牌NEIGHBORHOOD及玩具廠牌MEDICOM TOY齊齊發功，在日本盛行多時的種植文化亦逐漸吹到香港這個「石屎森林」，不過大家栽種的並非普通的花花草草，而是主要栽種一些原產自熱帶地區兼且樣貌相對奇特的多肉植物（Succulent Plant）及塊根植物（Caudex Plant）。

日本最強推手－瀧澤伸介

這股栽種熱潮能夠於近年興起，日本潮牌NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介絕對是一大推手。經常於個人社交平台貼出不同多肉植物及塊根植物照片的他，於品牌總部天台更設有溫室培植塊根植物。另他又於2017年以此推出品牌支線SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL），並持續推出相關的植木鉢、栽種工具及潮流服飾，當中NEIGHBORHOOD SRL x Invisible ink. x fragment design三方聯名植木鉢更掀起炒價。

男神加持、多人跟風

除了日本潮牌力推外，明星效應絕對應記一功。好似萬人迷木村拓哉，就於近日社交平台甫出家中的多肉植物照片。而他裁種的是原產於墨西哥中南部的雷神（屬於龍舌蘭科），雖然生長較慢，但適應性強且較耐寒。從照片可見，男神栽種得有板有眼，絕非玩玩吓！難怪會引起粉絲們跟風投入這股栽種文化。

本地植物店推波助瀾

本地方面，也有Plants of Gods及GREEN EGG STORE力撐栽種文化。前者由LMF樂團成員兼藝術家Prodip Leung主理，以網店形式發售塊根植物、植木鉢及相關工具，近年亦先後與Parallel Space、432HZ及JOYCE合作開設期間限定店於本地推廣以塊根植物為主的栽種文化。其早年與本地玩具廠牌how2work聯名合作，以印度教濕婆神（Shiva）為靈感推出的植物容器，可說是將栽種文化與藝術擺設二合為一的成功例子。

至於由Stella Leung主理的GREEN EGG STORE也是另一間城中備受推崇的栽種名所。隱身中環的店內有大量不同品種的多肉植物及塊根植物，亦有齊相關栽種的植木鉢及工具發售。想對栽種文化有初步認識？不妨聽聽她的心得。「明顯地東京的種植文化早已植根於日常生活中，只要細心留意，不難發現他們家中陽台、店舖門口、商場布置、公共空間等都有植物的蹤影。不過台灣及香港近年也趕上步伐，除了多肉植物及塊根植物，對於觀葉植物類的需求亦愈來愈大。愈來愈多都市人在家中開闢種植小天地，不過要留意有些植物在港種植時，未必能感受到四季變化，需要人工配合為他們製造一個適合的種植環境。」對於新手，她有以下建議：「不同品種在同一個生長環境中，需要不同程度的照料，所以最好不要心急把不同品種的植物以系列形式購買，在追趕植物品種之前，請先培養自己對植物的責任感。另外，大家不妨根據盆器的選擇，來調整照顧方法，例如土壤比例、淋水節奏及溫度控制等等。日本陶盆選擇眾多，價錢由大眾化到收藏級數不等，大家也可以按個人喜好選擇。」