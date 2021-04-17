力撐翟威廉係好人！劉晨芝恨返美國見《璀璨》Kevin

藝人劉晨芝（Adrienne）最近忙着幫她的拍檔主理於中環新的西餐廳，鍾情西方文化的Adrienne自小已好喜歡吃墨西哥菜，還試過專程上堂跟當地人學整墨西哥菜。她坦言有擔心疫情會影響餐廳生意，但會抱希望，依家都要先守住生意。她又透露去年已錄製新歌及拍攝好《幸福的眼淚》MV，即將會推出，已經多年沒推出新歌的她十分期待：「今次呢首係普通話歌，之前特登搵普通話老師上堂務求講得標準啲，唱國語歌係想攻大中華市場同走埠宣傳。」

她正安排時間飛回美國，因為有電影及音樂工作未完成。談到她曾秘撻在美國熱爆真人騷節目《璀璨帝國》的爆肌型男Kevin Kreider，她表示兩人識於微時：「識佢嘅時候佢已經keep得好fit，表現好charm，佢好gentleman。」她希望疫情變好時可以飛回美國跟對方碰面，也會給對方聽自己的新歌，交流音樂和電影。兩人可有發展空間？她笑說：「Open Minded（開放態度）！」曾跟翟威廉（William）傳緋聞的她，對William近日成新聞人物，她力撐對方，指大家是多年的好朋友，她說：「佢係一個好人，佢私人生活我哋就不干預。」