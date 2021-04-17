元斌李娜英最慳家　全智賢花費逾千萬獲封圈中最豪婚禮

韓國KBS節目《演中Live》上周公開「明星的傳奇婚禮第一彈」，而昨晚播出的一集就公開「第二彈」的排名，其中女星全智賢與CEO丈夫崔俊赫登上榜首，獲封婚禮最豪華的夫妻。

全智賢於2012年下嫁崔俊赫，先後於2016年及2018年誕下長子及次子，兩人結婚9年來都十分恩愛，全智賢曾在受訪時大讚老公是十分坦率的人，而全智賢在結婚時婉拒了所有贊助，她在婚禮上穿的婚紗價格高達56萬港元，韓服則是由她的奶奶李英熙親自設計，而她在拍結婚相時戴的戒指及皇冠就分別價值353萬港元及849萬港元，相當豪華。

第2位是金南珠與金承佑，兩人於2005年結婚，金南珠當時穿的婚紗價值約17.6萬港元，而她戴的鑽石耳環價值高達212萬港元。至於女歌手李孝利與音樂人老公李尚順就排第3位，兩人於2013年舉行婚禮，李孝利曾在節目上指雖然他們舉行的是小型婚禮，但她覺得是超豪華婚禮：「我們為賓客付機票錢和訂好酒店，即使不收禮金也不可惜。」

至於車仁表與申愛羅及朴景琳與朴正勳就分別登上第4位及第5位，第6位則是元斌和李娜英，兩人在很簡約的場地舉行婚禮，亦沒有邀請很多賓客出席，而他們租用的花園和民宿都是免費，餐飲則是由玄斌的父母準備，所以整個婚禮僅花費約7,780港元，而裴勇俊與朴秀珍夫婦及張東健與高素榮夫婦則分別登上第7及第8位。