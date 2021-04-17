又出事！陳嘉倩Cut雙白線公路上急煞車　再撞凹車尾

ViuTV真人騷《學神出沒注意》最近播出，其中最受注目嘅就係「P牌仔」陳嘉倩，不過反高潮被網民狠批駕駛技術及態度有問題等多宗罪，直情係「馬路炸彈」，事後佢就話會檢討自己！而尋晚嗰集佢再出場，今次佢要去九龍城買外賣，開始尚算順利，雖然曾幾次又差啲揩到隔籬架車，但比起上次撞毀停車場鐵欄已經小巫見巫！

嘉倩直言自己方向感極差，喺商場去完廁所出返嚟會行回頭路！之後佢再上龍翔道，香港其中一條最繁忙公路，但轉彎時太快，入彎嚇到佢係咁嘩嘩叫，車路限速70公里，但陳嘉倩只係行緊40公里：「咁我行得太慢係咪會…」在旁富有多年駕駛經驗嘅Alex就直言有危險，因為有好多巴士貨車，之後仲Set多個目標畀陳嘉倩，希望佢可以爬到頭，點知話口未完，就畀架貨車爬頭，嚇到陳嘉倩大叫，差啲車頭撞人貨車車尾，仲硬Cut雙白線兼急煞停喺路上！Alex就解釋對方可能睇唔到陳嘉倩架車，進入咗貨車嘅盲點位，但對方係有打燈，不過可能判斷錯，以為陳嘉倩揸得慢令佢夠時間過，嚇到陳嘉倩不斷傻笑，仲話想喊，而Alex都話真心驚，亦提醒陳嘉倩要望住條路！

上次泊車出晒事嘅佢，之後又去補鐘學泊L位，但一嚟就話：「我未學過喎L位，可唔可以話唔得呀？」雖然都唔係話泊得好好，但師傅都話唔錯，補完鐘後，佢又去實戰喇，仲去埋香港3大令人聞風喪膽、當年余文樂套《車手》取景嘅停車場試泊，仲要揀個最難泊嘅車位，雖然幾次陳嘉倩都話冇撞，點知結果咪又撞柱囉，今次就撞凹車尾，令佢當堂嚇到O嘴！最後都成功泊到，佢話覺得自己都合格，當Alex話雖然架車係皮外傷，當如果揸自己架車就好肉痛，而陳嘉倩就笑言係節目效果，因為呢世都唔會再撞！

事後又引起網民熱論，但多數都係鬧多過讚，「未學過就可以唔泊L位？淨係識得聽指令，冇思考過點泊車！」、「撞到條柱都覺得自己合格，真係唔好出街累人！」、「龍翔道畀大車逼到硬Cut雙白都算，仲要停埋車！後面有車停唔切咁點？」、「佢似係學車多過已係成功考到。」