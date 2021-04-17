BMW M系傾巢而出

BMW全新第6代M3及M4、新款M5及BMW Motorad旗下首款M系電單車M 1000RR，在中環舉行的「BMW M Town Nerver Rests汽車影院體驗」活動中連環發表。(方偉堅攝)

BMW全新第6代M3及M4、新款M5及BMW Motorad旗下首款M系電單車M 1000RR，在中環舉行的「BMW M Town Nerver Rests汽車影院體驗」活動中連環發表。

全新抵港的第6代M3及M4，備有標準版及Competition版，兩車型均搭載源於BMW M4 GT3賽車技術的S58 3.0直六雙渦輪增壓引擎。其中M3/ M4 標準版搭配具備自動補油功的6前速手波，最大馬力及扭力達480hp及550Nm，完成0-100km/h加速4.2秒。M3/ M4 Competition版則搭配8前速M Steptronic波箱，最大馬力及扭力達510hp及650Nm，完成0-100km/h加速3.9秒。

至於新款M5 Competition，搭載性能最強的4.4L V8雙渦輪增壓引擎及經改良的8前速M Steptronic Drivelogic波箱。受惠於高達350bar的高壓燃油噴射系統及適用於賽道的冷卻系統，最大馬力及扭力分別達625hp及750Nm，0-100km/h僅3.3秒。