唔當ViuTV係友台？歐陽震華咁樣講

藝人歐陽震華（Bobby）與馬德鐘（Joe）今日為新劇《伙記辦大事》宣傳，現場還有十多架鐵騎造勢。講到新劇口碑不俗，Bobby稱是大家功勞，問到是否預期之內？他說：「唔係，之後仲會上。」又開玩笑指現時有40點收視，預計之後有70點收視，發揮搞笑本色。

想互換角色

講到友台ViuTV來勢洶洶，他反問：「仲有咩友台？我仲停留喺80年代嘅ATV。（你係收視福將唔擔心？）唔好畀啲無形枷鎖我，都係要睇表現，好似馬德鐘依家係視帝，佢都努力咗好多年。（對收視有信心？）套套都會問收視，觀眾睇得開心最重要。」他指最初是有意飾演Joe亦正亦邪的角色：「監製話你都係做正派，你做反派好多人會笑。」Joe也想交換角色：「有乜理由唔係我做G4。」現實中曾做過G4的他，直言入行以來從未飾演過G4角色。

唔覺同陳瀅係忘年戀

劇中Joe與年紀相差21年的陳瀅飾演情侶，被指忘年戀，Joe說：「我冇諗呢樣嘢，我覺得OK，我哋唔係後生仔女嗰種激烈，而係細水長流。」Bobby就自言跟萬綺雯在劇中關係未有明確交代，形容是閨蜜，又指現實中多閨蜜：「晚晚打畀我，全部都係唔開心先搵我，我好似聆聽者咁畀意見。（唔怕太太呷醋？）我啲閨蜜太太全部都識，高矮肥瘦古靈精怪乜都有，所以太太好放心。」