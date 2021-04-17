注入超跑設計美學　聯名行李箱登場

記性好嘅時裝迷或者跑車迷，應該會記得於2019年年尾時旅行及生活時尚用品品牌TUMI曾經發布將會與英國超跑品牌McLaren跨界合作，相隔年多後，這個由兩個國際頂尖品牌攜手打造包含9款單品的聯名系列終於正式面世。TUMI及McLaren雖然來自不同領域，但彼此對於運用頂尖技術去呈現獨特設計的品牌風格同出一轍，同時兩個品牌對於耐用性及輕量化亦有着相同的追求。

TUMI x McLaren聯名系列設計將超級跑車及賽車經典元素注入系列，運用McLaren招牌橙色及碳纖維（CX6®）物料融入各款旅行箱及袋款，讓各款設計展現奢華極致外觀之餘，亦具備輕巧耐用特性。當中Aero International Expandable 4 Wheeled Carry-On旅行箱就採用賽車使用的Tegris®打造，具備輕巧、防撞及耐高溫特性，行李箱內部所配搭的彈性束帶，靈感源自全球限量超跑車款McLaren Senna GTR所配備的6點式安全帶。另外Velocity Backpack、Torque Sling及Lumin Utility Pouch等袋款均參照McLaren跑車的流線型外觀設計，黑色袋身飾有橙色點綴，以低調方式去詮釋現代美學。