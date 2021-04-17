S870遊戲手機　5G中階生力軍

POCO自從脫離「娘家」小米之後，積極推出新手機，最近為香港用戶帶來中階5G機POCO F3，配備6.67吋E4 AMOLED屏幕，支援1,300nit高亮度、120Hz刷新率、360Hz觸控採樣率及HDR10+認證，更是品牌首度支援Dolby Atmos音效的機款，聲畫俱佳。

手機內置Qualcomm S870流動平台，提供6GB+128GB及8GB+256GB兩個版本，《AnTuTu》測試有679,884分，效能雖然比不上頂級S888平台，但相距不遠，用來打機綽綽有餘。另備有AI三鏡組合，分別是4,800萬像素主鏡頭、119°超廣角鏡頭及支援3~7cm自動對焦的500萬像素長焦微距鏡頭，前置鏡頭亦有2,000萬像素。拍攝功能有前後雙景、縮時、魔法分身、長曝光、電影鏡頭及Vlog模式等。機身顏色有極地白、夜幕黑和深海藍3色，前兩者將於4月21日開售，買機送6個月一次碎屏保障服務；廠方另於4月20日晚上8時於官網po.co/hk首播開箱及進行限量首賣，當日買機更附送衞衣及口罩。

同場加映︰

提起5G生力軍，另一內地廠商vivo也發表了全新雙模5G手機Y72，搭載6.58吋2K屏幕、MTK 700處理器、8GB+128GB儲存空間、6,400萬像素3鏡頭及5,000mAh電池，並支援18W快充，規格算是應有盡有，惟暫時未知開售日期及售價。