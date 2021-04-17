被彈「大件」！劉穎鏇每日斷食18粒鐘　煉成S級女神

2016年香港小姐亞軍劉穎鏇（Tiffany），19歲選美入行，身高1米76，擁有一雙44吋煞食長腿，天賦條件優厚，惟當年卻因Baby Fat，被彈身形太過「大件」！轉眼間入行5年，經過近年努力減磅，靠「斷食法」搣甩15磅，由M碼女生變成S碼「女神」！新劇出街更反底獲讚「完美衣架」，她說：「自己比較高，如果重啲上鏡就會好誇張，依家身形上鏡會舒服啲。」

唔睇磅數 齋睇上鏡

女士們為磅數上落感煩惱，她卻有自己一套「目測」準則，她說：「係比以前瘦咗好多，但係我好少上磅，淨係睇數字好多時唔能夠直接反映現實，我會睇上鏡去控制飲食，嗰排上鏡覺得肥咗就會再忍口啲。」她對收身成果感到滿意，但消滅脂肪的過程殊不容易：「對我嚟講，斷食法係最有效果，依家都維持每日大概食1,100卡路里，盡量食少啲，同埋唔食澱粉質。有段時間最極端18個鐘頭斷食，6個鐘食嘢，連食嘢嘅時間都要調節，最遲夜晚8點食晚飯，我Daddy都投訴話同我食餐飯都好麻煩。」

目前減到S碼索女身形，她滿意纖瘦程度，新目標為肌肉增強線條， 她說：「依家冇之前咁Crazy減磅， 會放鬆啲，畀自己每日8個鐘食嘢，但都要注意飲食，始終控制飲食第一，第二先係運動， 當然都要注重健康，唔對路就會自己調節。」

愛情冇着落 怕醜仔免問

她在劇集《大步走》飾演「A0」，即未拍過拖的女仔，戲外的感情狀況亦差不多，同樣捧蛋！雖曾傳出緋聞，但她堅稱冇拖拍：「依家工作為主，又唔會好恨拍拖，因為當時喺美國決定嚟香港發展，個心就諗住工作，唔會追求愛情先，因為工作仲未去到自己想有嘅成績，所以唔會諗其他嘢。」至於理想對象，她相信不會是劇中羅天宇飾演的怕醜仔類型，現實中更不會主動出擊，她笑說：「其實我都好怕醜，所以未試過追男仔，怕醜仔係幾可愛，但係男仔都係有自己嘅主見好啲。」

未敢諗擔正女主角

劇集出街，她亦有留意網民留言，覺得自己的演出尚算合格，仍有進步空間，她說：「中文、演技都希望有進步，自己有睇番演出，覺得都未夠自然，依家拍緊新劇，都會諗番點樣改善，唔想再犯同樣錯誤。」又稱沒有定位要成為女主角，更為着重做好任何角色，獲得觀眾認同、喜愛才是最大的滿足感。