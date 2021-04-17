《聲夢》蔡愷穎成首個被Foul學員　原因係…

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》今晚播出第2集，餘下8位學員冼靖峰、炎明熹、黃奕斌、文凱婷、林君蓮、孫漢霖、林芷羿及蔡愷穎陸續出場。打頭陣上台的冼靖峰唱張敬軒的《櫻花樹下》，雖然表現不過不失，連導師周柏豪也表示曾被該曲考起，但Gin Lee就建議他模仿原唱者張敬軒之餘，也需尋找自己的特色。

16歲大熱炎明熹緊接出場，被喻為「少女G.E.M.」的她有少許失準，被評審泳兒批Set Key太高，最終她獲得19分。

文凱婷被批唔起首歌

文凱婷以歌曲《木紋》上陣，不過表現奇差，就連她自己也忍不住皺眉頭，導師AGA指她與伴奏樂隊並非融為一體，監製張佳添狠批她孭唔起首歌，完全接收不到她演繹甚麼，結果僅得5分收場，自嘲未盡力的她即爆喊，並取替上集最低分數的潘靜文進入危險區。

直言揀錯歌

不過低處未算低，最後出場的蔡愷穎演繹《心之科學》時甩腰帶，忙於整理的她似乎未能一心二用，再加上表現麻麻，被製作人舒文直指太進取，結果以4分成為首個被Foul學員。她於自白一分鐘直言揀錯歌，但會吸收經驗，絕不放棄，之後她踏入後台時與眾學員相擁道別，當中潘靜文、文凱婷、詹天文、張馳豪更因不捨蔡愷穎離開而痛哭。