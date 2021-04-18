【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初七丙申火定日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：入伙、理髮、裁衣

忌：修廚、作灶、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、天秤座、水瓶座

白羊

邀約好友郊遊，親近大自然，讓你更熱愛生活。

金牛

能輕鬆應對大小事，更有空間做自己喜歡的事。

雙子

閒來無事，勿待在家中，出門走動可提升運氣。

巨蟹

跟伴侶相處要尊重其私人空間，勿管得太多。

獅子

將心比心，多替對方設想，可令關係更和諧。

處女

行動力強，可重點發展興趣，享受充實一天。

天秤

財運亨通，約朋友聊天，有望得到有利線索。

天蠍

心境平和，不妨抽空玩園藝，有助陶冶性情。

人馬

胡思亂想無異於自尋煩惱，宜給伴侶多點空間。

山羊

碰到令你心動的人，只要夠勇敢不難獲得幸福。

水瓶

財運好得令人羨慕，玩網購有望買到超值貨品。

雙魚

好口才可帶來財運，與好友聚會可獲有用資訊。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）豬 麻煩多

鼠

明艷照人，溝通力提升，易得到別人的信賴。

牛

偏財運強，可買到超值的東西，甚至抽中獎。

虎

是日沖煞，工作進展停滯，提防小人搞破壞。

兔

心情靚，人氣上升，待人接物變得平易近人。

龍

鬥志旺盛，面對任何挑戰都表現出無畏無懼。

蛇

有貴人支持你，盡快把自己的本事發揮出來。

馬

求職者不乏好機遇，想做就做，別要遲疑了！

羊

異性緣佳，單身者有望找到情路上的另一半。

猴

桃花運上升，不妨悉心打扮，更易引人注意。

雞

出外靠朋友，多出席社交場合可帶來好運氣。

狗

別待在家了，與朋友聚一聚，有助放鬆身心。

豬

運勢遜於昨日，有麻煩找上門，要保持冷靜。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

乾坤靈龜 改善健康

八卦分別是乾卦、坤卦、震卦、巽卦、艮卦、兌卦、坎卦、離卦，而八個方位的任何一方都可配上八卦其中一卦。另外，依據後天八卦，每一卦都代表一種六親關係，其中和婚姻感情有關的，分別是乾卦和坤卦－－前者主男，主丈夫；後者主女，主妻室。想利用風水改善配偶的健康運程，強化防病機制，就要留意西北（乾）和西南（坤）這兩個方位了。

任何一樣事物都有靈氣，而龜的形相本身便帶有靈氣，它能在宇宙中存在，能作為天地生靈中的其中一個屬類，當中含有特殊的深意。值得一提，這個形相帶有長壽的寓意，即使不是活生生的龜，而是參照烏龜造型打造的擺設，均可產生祝福力量，所以自古以來，風水龜造型是常用的風水工具。換句話說，要改善夫妻之間的健康，最好使用風水龜。

具體做法是在夫妻睡房的西南方和西北方角落，各擺放一隻風水龜，西南方的一隻利於妻室健康，西北方的一隻則利於丈夫健康。讓這兩隻風水龜長期駐守於上述兩個方位，除了有利健康外，亦能增強睡房內的祥和之氣，令人睡得安寧，更可令夫妻二人相處和諧，減少口角紛爭的情況。