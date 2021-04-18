男友失業冇收入！劉芷希返港坐完疫監搵工開

前無綫33D「咪神」劉芷希去年於劇集《黃金有罪》飾演紅牌舞女甚為搶鏡，卻因盛名所累被「富豪飯局」睇中並涉不道德交易，回流馬來西亞的她慘被電話騷擾及勒索，早前在當地報警求助，並與機師男友開記者會發聲明以正視聽，事件暫告一段落。不過，她去年與無綫解約後返家鄉準備嫁人，卻因疫情而有阻延，男友失業一年冇收入，而她亦呆在家冇工開，為不想貧賤夫妻百事哀，芷希索性犧牲自由，來港坐21日疫監，希望可換來工作機會，婚期只好押後至年尾再作打算。

已完成隔離的芷希，日前隻身拉着大箱行李，從機場酒店乘巴士到市區，準備與朋友會合，見朋友未到，她便趁機會買點日用品，和專攻一些美容護膚品，及後再到旁邊的咖啡店等朋友。暫別了香港大半年，芷希仍然狀態很好，眼仔精靈未見疲乏。

芷希事後接受東網訪問笑言日日瞓：「喺酒店咁多日，瞓到飽所以好精神！（今次來港有工作？）會幫朋友拍一個廣告，仲要處理一啲私務，其實最重要係想返內地睇有冇工作機會，因為返馬來西亞後，一直呆坐冇工開，真係要搵啲出路。（唔係要結婚？）係求咗婚，但依家疫情咁唔穩定，好多禁聚條例，暫時要押後到年尾再諗係咪舉行婚禮。（機師男友轉咗行？）佢冇得飛，都要諗出路，同朋友傾吓有咩嘢發展，大家唔可以坐喺度等，都要面對現實賺錢過活。」