吳若希佗B最愛睇鹹片！葉翠翠產後抑鬱曾想輕生

藝人葉翠翠與吳若希亮相節目《日日媽媽聲》，分享懷孕感受。身為三子之母的翠翠自爆懷孕一次比一次辛苦，去到第三胎時更正值搬屋，搞到在家穿羊水：「生完仲要照顧幾個小朋友，啲抑鬱出晒嚟，真係有諗過做傻事。」幸而最終亦想清楚打消念頭。她又大讚丈夫照顧得自己很好：「只係有次買腸粉畀我，提咗幾次要甜醬，返到嚟都冇囉！」吳若希則自爆懷孕期間喜歡「睇鹹片」，令全場爆笑，反觀翠翠則指自己與大部分孕婦一樣，性慾不強。

談到捐精問題，另一嘉賓黎諾懿則坦言未有此想法，且打趣：「我要顧老婆感受，行街發現個個一模一樣點算好？反而搵代母就可以考慮，出嚟都係自己基因，或者領養囉。」他又指自己身體健康，精子活躍程度達99.9%。他又獲安排即場穿上「孕婦裝」，兼落床做家務，親身體驗懷孕的感受。

至於麥秋成一向給人花弗形象，他坦言：「唔好聽人亂講，花心都係想搵個適合自己嘅。（擇偶外表緊要？）溝通緊要，又溝又通囉。（你鹹濕？）都係嘅。（太太湯怡有咗，係你哋計劃？）意外嚟，但知道後都開心同興奮。（有咗仲性行為？）有，好正常嘅一件事。（太太依家開始，到7月預產期都唔想呢？）打機都可以轉移視線。」他又指一向喜歡吃甜食的湯怡近日突然口味轉變。

另外，葉凱茵重提懷孕9個月時，患上「突發性妊娠毒血症」，短短半小時內失去腹中骨肉，當寶寶催生出來後，護士叫她與對方「道別」，她即拒絕：「因為唔想留陰影，加上當時好混亂。」幸而最終她在老公及囝囝陪伴下，成功走出陰霾。