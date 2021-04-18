東方日報C1：張栢芝「人氣姐姐」出局　網民戥唔抵！

關注度超高的內地節目《乘風破浪的姐姐2》前晚舉行「成團之夜」，樂壇天后容祖兒和內地靚聲天后那英等大熱門眾望所歸，以高票數順利組女團X-SISTER，惟人氣一直高企的張栢芝，最後竟得35萬票，慘遭淘汰，票數令網民震驚，紛紛炮轟及質疑有黑幕，為她抱不平！

眾多「姐姐」前晚在長沙舉行的成團之夜中進行最後對決，在觀眾投票下選出7強，組成女團X-SISTER。由那英及周筆暢率領的兩大組別全晚惡鬥，7名以高票數組團出道的「姐姐」是容祖兒、那英、楊丞琳、周筆暢、王鷗、楊鈺瑩及吉克隽逸，那英更是全場得票最高，獲得逾542萬票成為第一名。一直是節目焦點的張栢芝，雖多次自嘲手腳不協調，歌藝及舞技較其他「姐姐」遜色，但其努力不懈令觀眾愈看愈支持，更指她是女團的不二之選。前晚她全力以赴，雖然表演時曾發生小失誤，但仍無損其支持度，惟最後竟然只得359,725票，未能成團出道，結果令全場嘩然！

承認跳唱很笨

最殘忍的部分，莫過於張栢芝親自讀出自己的票數，雖然她當時已知落敗，不僅非常大方向成功入選者主動擁抱外，其一番話真情流露，更成為網上熱搜！她說：「雖然曾經對自己的聲音不自信，卻因為這個舞台，我愛上了自己的聲音，也感謝那英隊長，感謝你們說我的美麗，但是我希望我的美麗，不會讓我的努力懶惰！」她續說在唱跳方面很笨：「在舞台上我不知道怎麼跟其他姐姐一起唱跳、跟得上她們，哪怕我不懂飛，我會努力去跑，哪怕我跑都不夠她們快。這節目之後，我不會放棄自己，會為明天努力，風吹即飛揚，風平則靜安。」

雖然張栢芝視落敗如浮雲，但網民們幾乎一面倒質疑票數，為她抱不平，認為票數有「水分」兼有黑幕，因直播期間，栢芝的票數只僅次周筆暢，但最後竟7強不入，故認為她慘成「工具人」，意指節目組利用她為節目帶來熱度，但卻不給她出道名額。網民留言：「這個名單，真的是猜錯比猜對更難」、「這個票沒水分才有鬼！栢芝的排名怎可能那麼後」、「竟然沒有栢芝！大家都猜錯了」、「這一季熱度本來低，都是張栢芝大大提高話題度」、「太不合理，她的位置被換嗎？」

祖兒贏假想敵

至於歌精舞勁的容祖兒當然不負眾望，以約174萬票成為第4名，她笑言將41歲，所以不想做容易的事，要向高難度挑戰才不會老化，她更以其歌曲《Pretty Crazy》來搞gag：「一個人敢於瘋狂，是非常Pretty（美麗）的事情。我向來有兩個假想敵，就是阿Sa及阿嬌，我現在可以狠狠的告訴她們，我已贏了她們，因她們是Twins是雙胞胎，但我們有一起乘風破浪的7胞胎！」昨日她發文稱參加節目，是因為媽媽鼓勵她將21年的功力可在舞台上發揮：「遺憾是她沒有來到現場看我最後一場的表演，但是我知道她永遠都會支持我，這樣已經足夠。」身為樂壇天后的她，雖然在內地的知名度已相當高，但《浪姐2》令更多內地觀眾見識其舞台王者風範，據知有不少廣告代言及綜藝節目出高價向她招手，身價當然比前更高。

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