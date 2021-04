無懼世俗眼光！已婚直男愛穿靚裙高踭鞋　返工整車都要着

好多女士都鍾意着高踭鞋,除咗顯高外,仲可以加強腿部線條感,散發女人味!不過高踭鞋唔係女人專美,男人都一樣可以着!德國有位年過60嘅已婚工程師Mark Bryan除咗鍾意着高踭鞋,仲好鍾意着裙,無視旁人眼光,呢兩樣「女士恩物」已經成為佢生活一部分。

Bryan經常喺社交網分享穿搭照,追蹤人數超過40萬,見佢無論返工、出街、整車,落雨落雪都着住高踭鞋,而上身衣着依然五花八門,西裝、恤衫、大褸、波衫、T-shirt、背心都一樣得,仲依然可以大晒結實肌肉,不減剛陽味!就算在家工作期間,佢都會扮到靚一靚影相,睇得出佢對襯色上落足心機,仲大爆有超過50對高踭鞋!

咁究竟咩原因促使佢着呢?大概喺40年前,當時嘅女朋友同佢一樣高,點知對方好鍾意着高踭鞋,變相高過佢令佢唔太開心,咁就決定一齊着!唔少人都覺得男人着裙同高踭鞋係唔正常,甚至係易服癖,Bryan就話一直都羨慕嗰啲着緊身裙及高踭鞋嘅女人,唔係因為性別,係佢哋所展現出嘅力量。而且裙同高踭鞋,都可以有好多顏色同款式,相反男人褲嚟嚟去去都係黑、灰藍等沉色系!佢經常都話:「Clothes and shoes should have no gender.(衫同鞋唔應該分性別)」而對於佢呢個特殊「癖好」老婆同女兒都好支持,仲會畀意見佢,佢曾笑言:「I am just a normal happily married straight guy.(我只是一個普通幸福嘅已婚直男)」