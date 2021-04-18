無懼世俗眼光！已婚直男愛穿靚裙高踭鞋　返工整車都要着

好多女士都鍾意着高踭鞋，除咗顯高外，仲可以加強腿部線條感，散發女人味！不過高踭鞋唔係女人專美，男人都一樣可以着！德國有位年過60嘅已婚工程師Mark Bryan除咗鍾意着高踭鞋，仲好鍾意着裙，無視旁人眼光，呢兩樣「女士恩物」已經成為佢生活一部分。

Bryan經常喺社交網分享穿搭照，追蹤人數超過40萬，見佢無論返工、出街、整車，落雨落雪都着住高踭鞋，而上身衣着依然五花八門，西裝、恤衫、大褸、波衫、T-shirt、背心都一樣得，仲依然可以大晒結實肌肉，不減剛陽味！就算在家工作期間，佢都會扮到靚一靚影相，睇得出佢對襯色上落足心機，仲大爆有超過50對高踭鞋！

咁究竟咩原因促使佢着呢？大概喺40年前，當時嘅女朋友同佢一樣高，點知對方好鍾意着高踭鞋，變相高過佢令佢唔太開心，咁就決定一齊着！唔少人都覺得男人着裙同高踭鞋係唔正常，甚至係易服癖，Bryan就話一直都羨慕嗰啲着緊身裙及高踭鞋嘅女人，唔係因為性別，係佢哋所展現出嘅力量。而且裙同高踭鞋，都可以有好多顏色同款式，相反男人褲嚟嚟去去都係黑、灰藍等沉色系！佢經常都話：「Clothes and shoes should have no gender.（衫同鞋唔應該分性別）」而對於佢呢個特殊「癖好」老婆同女兒都好支持，仲會畀意見佢，佢曾笑言：「I am just a normal happily married straight guy.（我只是一個普通幸福嘅已婚直男）」