碧咸為Victoria慶生搞笑寸老婆年紀大過佢

昨日是「碧咸嫂」Victoria的47歲生日，老公碧咸（David Beckham）前晚約埋班星級好友，於邁阿密海灘為他的球隊國際邁阿密舉行開季派對，順道為老婆提早慶生！

除了碧咸夫婦以及子女之外，好友Kim Kardashian、男歌手Pharrell Williams等都有出席。而事後碧咸於社交網站貼與壽星婆在海灘的合照，並留言說：「生日快樂媽媽❤️我哋太愛你而你值得史上最好嘅1日。」之後他再留言不忘搞笑寸老婆年紀大過他：「祝最好媽咪同老婆47歲🙃生日快樂（講開又講我仍然45歲）😆我哋愛你」而Victoria亦有於網上轉發同1照片並留言多謝老公令她的生日過得好特別。此外，未來新袍影星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）都有貼相留言祝她生日快樂並稱她是其模範。

除了家人之外，Victoria的圈中好友如艾頓莊（Elton John）與老公大衛芬尼斯（David Furnish）和Spice Girls舊隊友Emma Burton、Mel C等都有於網上留言祝她生日快樂。其中Emma更公開2人辣妹時代的娘爆合照。