【心理測驗】一眼看穿你的靈魂密碼

都說年齡只是一個數字，外表可以靠保養去維持，內在可以靠閱歷去提升，生活中處處都有大細路和小大人，一個人的精神年齡，要透過相處和舉動才可以看清楚。你認為自己有着與年齡相配的靈魂和心性嗎？日本YouTube頻道「 幸せ＊Style」就有一個據說非常神準的心理測驗，一個選擇就可以看出你的精神年齡和個性，感興趣就一起來測一測吧！

【問題】

假設你打開抽屜時，發現了意想不到的東西，你認為哪那會是甚麼呢？

A.心上人的照片

B.兩疊紙幣

C.蟲的屍體

D.剃刀

【結果分析】

A.精神年齡10至15歲

喜歡把夢想掛在嘴邊的你，經常幻想着幸福美滿的事，容易沉醉在自己的世界而看不清現實。擁有豐富的想像力，令你有出眾的思想，但內心十分脆弱，遇到難題就想逃跑。你的性格像小朋友，有時會顯得不負責任，遇到困難亦會傾向找人幫忙，接下來你應該嘗試獨立，令自己變得成熟。

B.精神年齡20至29歲

幹勁十足正好來形容你，對任何事都充滿好奇心，積極且樂觀。享受活在當下，不太會為未來打算，甚至沒有儲蓄的習慣，提醒你必需要學會作壞的打算，為潛在的風險做準備。建議多為未來作設想，以避不時之需。

C.精神年齡40至49歲

你是一個穩重的人，散發着成熟的氣質。冷靜而歷練的內心，令你可以跨越任何的困難和障礙。面對任何事情，你都習慣自己去解決，不會輕易退縮，有很強的責任感。但有時候會變得有些貪得無厭，並且會出現只顧自己，不顧他人的想法。

D.精神年齡60歲或以上

人生經歷豐富，對世事甚至有一點看破的境界，你的內心非常成熟，清楚地明白人生不可能全是幸福美滿，因而學會在何事作出妥協。對事情和人際都抱着能做就做，不行就放棄的想法，靈活應對大小事。不過這樣的你，稍為缺乏遠大的夢想，不願走出舒適圈，容易故步自封。