【越洋專訪】南柱赫無視年齡差距　讚韓智敏人見人愛

27歲韓國男神南柱赫與38歲「青龍影后」韓智敏繼韓劇《耀眼》後，再度合作新片《不能忘記的名字》，受疫情影響延至本月底在港上映。影片改編自日本小說，亦曾拍成日本片，內容講述男主角邂逅行動不便的女主角，展開一段難以忘懷的戀情。

早前2人抽空接受東網專訪，對於第2度合作，雙方亦對彼此讚不絕口，南柱赫指韓智敏前輩常常表現出積極的態度，與人相處，總是會尊重且照顧對方，跟她相處很舒服：「作為演戲及人生的前輩，韓智敏有很多值得我學習的地方，是一位非常帥氣的前輩。現場有很多工作人員，要照顧到每個人並不容易，但她可以和大家打成一片，應該沒有人會不喜歡她！」

南柱赫被讚純樸

至於韓智敏則謂：「上次合作已見識過南柱赫的演技及當中的熱情，今次正好彌補上次拍劇只有短暫時間相處的遺憾。作為演員，南柱赫有着比年紀更成熟的溝通技巧，也是一個博學多識、毫無修飾的男生，這份樸實單純是他的魅力，希望他可以一直保持下去。」

南柱赫又坦言合作時沒感受到雙方年齡的差距，他亦會盡最大努力投入角色，希望可以有助對手入戲。至於如何令自己更投入愛情戲？南柱赫謂：「愛情電影描述人與人之間的故事，當中包含深厚情感，因此我會更加細心留意每一個對話、眼神和舉動。今次為了演活片中平凡青年的樣子，特意參考了很多紀錄片，尤其是2000年初的韓國作品，透過當時在韓國經常出現的愛情作品，以及前輩們的演技，獲得啟發。」

練習坐輪椅

今次要在片中飾演行動不便的角色，韓智敏事前亦有準備：「我認為首先要了解他們的生活、聆聽他們的故事。雖然戲中使用輪椅的情節不算很多，但為了熟悉角色的生活，我找了紀錄片等參考片段，把輪椅帶回家練習。我亦嘗試用頭髮遮擋臉龐，意味她隔絕世界、將自己封閉起來，而這會讓皮膚看起來粗糙及變黑，但在遇見男方後，自己的情感亦有所變化，所以我嘗試去除臉上角質，讓皮膚看起來變明亮，試圖從外表表達內心改變。」

為抗疫打氣

影片瀰漫傷感情懷，但南柱赫認為影片可為觀眾帶來共鳴：「男女主角的相遇雖然十分特別，但與某人的初次見面、相知相愛、直至分離，相信誰也曾經歷。除了戀愛關係，家人和朋友的許多緣分，或許亦曾有不得不分開的情況，所以我對片中的情節和台詞，亦得到共鳴，亦希望影片可以向大家傳遞溫暖。」至於韓智敏則不忘為抗疫中的所有人打氣：「雖然現在大家正經歷艱難時刻，但我相信惟有愛情可以戰勝困難，希望各位亦可憑心中的愛戰勝這個難關，加油！」