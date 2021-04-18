3款新上架氣墊粉餅、蜜粉　抗潮濕必用！

踏入4、5月，潮濕悶熱天氣來襲，令口罩下的肌膚變得不穩定，更易出油，甚至出現浮粉及脫妝等問題。想壞天氣下仍能擁有透薄、透氣又持久貼服、水漾清爽的底妝，集合粉底液補濕功能和粉餅持妝功能的Cushion氣墊粉底應該幫到你。如果未有心水選擇，不妨看看以下的新品清單，其中更有新一代男神ANSONBEAN的推介，加埋幾個氣墊使用小技巧，絕對可以幫你打造出自然水光肌。

氣墊粉餅使用技巧

氣墊粉餅的設計既便攜又易用，不但補妝方便，連新手使用都可以得心應手。第1個謹記要點是少次多量，先薄薄上一層再補，避免過厚而不自然。其次，很多人使用氣墊配備的粉撲時，都會慣性把兩隻手指套向兩端，中間留空，這樣只會令上妝時受力不平均，容易有薄厚不均，甚至妝容不貼服的情況。所以使用時應該穿入3隻手指，把空間填滿之餘亦可以最大化。再者，上粉時要從內往外輕輕按壓拍開，臉部的外圍妝容愈薄，就更能營造自然的輪廓感。最後，在上妝時可先把粉撲在粉餅對折的蓋上印一印，令粉撲上的粉底更平均。另外，在補面部細節位時可以對摺粉撲，重點加強細節位的遮瑕作用。

春季新品推薦

踏入春季後，最適合轉季潮濕天氣使用的氣墊粉底及氣墊蜜粉，如雨後春筍湧現。當中有些講求水光感，有些着重清爽定妝，有些則強調化妝同時護膚，每一款都各有特點，用家可按個人需要而選購。

新一代男神加持

在選秀節目《全民造星III》取得季軍而正式出道的新世代男神ANSONBEAN與NARS合作為全新「水光原力 Cushion」Pure Radiant Protection Aqua Glow Cushion水光氣墊粉底拍攝宣傅短片及硬照，接受「水光原力挑戰」。這位新進男神在初次使用後也對這款全新氣墊粉底讚不絕口，全因它齊集360°全面防禦複合物及高度防曬的優點，能為肌膚打造多功能防護層，有效減低壓力與疲勞而產生的肌膚痕迹，加上爆水清爽妝感及無濾鏡注氧水光肌效果，能輕鬆打造零死角輕氧妝容。

定妝新體驗

氣墊不一定只有粉餅，創新氣墊蜜粉更值得一試。Dior全新推出的恒久貼肌氣墊蜜粉，不但蘊含超過25%水分及野生三色堇萃取，新一代的蜜粉設計更讓粉末粒子與肌膚完美融合，輕輕一掃即能打造妝效均勻、毫無厚重感、啞致柔霧又清爽的妝感。

護膚化妝二合一

化妝同時護膚最適合繁忙的都市人，由ETVOS推出的首個補濕亮澤礦物氣墊粉餅「Mineral Glow Skin Cushion」，含有3種人體神經酰胺和補濕成分，有效補水、補濕、減少乾紋和皺紋的出現。當中特別添加的輕盈質感美容油及反光板級珠光成分，令粉底質地清爽順滑且自帶反射光線效果，加上遮蓋瑕疵功效，能打造半透明膚色，呈現立體光澤感。