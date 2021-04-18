勁孝順！祖兒因媽媽一句話參加《浪姐2》

內地節目《乘風破浪的姐姐2》大受歡迎，天后容祖兒獲得174萬票成為第4名，成功出道組成女團X-SISTER！祖兒在社交網自爆參加《乘風破浪的姐姐2》的原因，她說：「因為媽媽喜歡這個節目。她在第一季時候對我說，如果你來參加這個節目會怎樣呢？一定會很好看，因為你可以把你二十一年的功力在這舞台上發揮，她很期待我能參與，期待看到女兒在舞台上綻放自我的樣子。我記住了這位少女說的話，所以毫不猶豫地參加了第二季。」

媽媽的支持，是她前進的動力，她說：「每一期都用心的欣賞，一些幕後的彩蛋都不放過，連餸汁都撈埋，遺憾的是她沒有來到現場看我最後的一場表演，但是我知道她永遠都會支持我這樣已經足夠！」而決賽當晚，祖兒媽媽隔着屏幕，落力地打氣！

最後祖兒說：「我是乘風破浪的弄潮鵝，也是媽媽的寶貝女鵝，我想說：金鳳，你睇下！我做到了！」網友大讚她非常孝順，感動萬千網友！

對於成功入團，她接受東網訪問時表示：「其實參加呢個節目係需要很多勇氣，不論成團與否，參加其中嘅原因係想挑戰自己，作為一個solo歌手，喺節目當中，我學習到點樣同人相處、合作，除咗鍛煉到自己更加堅強，懂得表達自己，更加有承擔，也覺得自己這個過程中成長了好多。」又覺得應付節目的高密度拍攝外，同時要面對在幾個月內完成7個演出，是件好犀利的事，所以學習到於舞台上面的進化是很重要。

至於順利完成整整十三集的節目，讓媽媽看到她的表演感到很開心，覺得是千金難買。問到成功打開內地市場，可會考慮在內地置業或多留在內地發展？她說：「所有工作都有住宿提供，至於何時返香港，就要視乎公司因應工作安排。」