Samsung智能錶　兩大功能解鎖

智能手錶的健康監察功能愈來愈強，例如Samsung旗下Galaxy Watch3便支援最大攝氧量（VO2）測量、跑步分析等功能，只不過推出初期事先張揚的的血壓監察及心電圖追蹤就遲遲未開放。幸好，經過一段時間等待，以上兩大功能終於即日起可在港版使用！

用戶只要在已連接的智能手機下載 《Samsung Health Monitor》應用程式，便可在手錶上使用新功能。當中血壓監測功能符合歐盟CE認證，測量血壓時毋須使用袖帶，手錶自會通過測量脈搏波和心率，分析數據與血壓變化之間的關係，以確定實時血壓，並會在手機顯示詳細報告。

至於心電圖追蹤功能則獲美國FDA及歐盟CE認證，用戶只需將前臂放於平坦的桌面上，另一隻手長按手錶頂部按鈕30秒，手錶便會測量心率及心律並進行分析，辨別心電活動為竇性心律正常或心房纖維性顫動。用戶還可通過手機查看過往記錄，讀取並分享報告，以獲得更多建議。

提提大家，除了Galaxy Watch3外，舊款如Galaxy Watch Active2也用到以上兩項新功能，惟兩款手錶事前均需要更新韌體，而新買家則可省略這個步驟。