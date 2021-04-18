愛情路上重複犯錯　何婉盈做得最啱係生咗阿女

歌手何婉盈（Elaine）最近參與「音樂永續計劃」、翻唱歌曲《情感的禁區》，她接受電台訪問。當年，20歲的Elaine與郭藹明、蔡少芬一同參選港姐殺入五強獲TVB力捧，翌年更獲華納唱片賞識，與葉玉卿、湯寶如等齊齊登上叱咤新人獎三甲，由她主唱的《再見亦是朋友》、《愛上你是我一生的錯》等都紅遍K場。對當年歌星夢「一碟玩完」，Elaine坦承自己當年「雞仔聲」，拿銅獎時演出走音，更令她受盡抨擊。她說：「今日人大咗，唱歌先識得放鬆，當年我雞仔聲，又因太多工作，歌未練好就要入錄音室。我好記得拎新人獎表演唔理想被噓，有前輩喺後台走過來拍一拍我膊頭同我講：『人生有高有低是必經過程，無問題的，你加油！』當時我好感動，呢件事我第1次講，我記到今天。」

當年出完一張專輯後，她對唱歌失去信心專心拍劇，及至1996年退出娛圈重返校園入讀港大，Elaine解釋因當時事業無突破及收入差有關，她說：「最初都鍾意拍劇，但之後3年幾都係日接夜夜接日，又捱夜又病，就會諗自己嘅人生係咪咁？再加上睇住銀行戶口，係掹掹緊！邊有5位數？每月得5、6千，嗰時覺得喺娛圈幾年都夠回憶，碰巧港大收我，就再讀書還爸爸心願。」

她直認感情上也任性，1993年事業上位期就公開跟魏駿傑相戀，問到這段3年情有否拖累事業？她說：「當時冇諗得咁深入，或者對歌手形象有影響，如果當時唔公開會好啲，但公開咗都冇辦法，唔會話後悔，都係人生一個過程。」

離開娛圈後，她2001年跟圈外商人結婚，奈何兩年不足便離婚收場，之後2007年重遇中學同學交往後意外懷孕，最終她選擇當一個單親媽咪，女兒現年14歲，她坦言自己感情一直重複犯錯，她說：「當年29歲加上爸爸病重，覺得女人係時候要結婚，冇諗過對方生活習慣同人生價值觀完全唔啱自己。到35歲，又覺得做女人係時候要生BB，我經常同阿女講，我人生不斷重複犯錯，成世人做得最啱，就係生咗她，因為我依家好開心，同阿女似朋友。」她指與女兒爸爸同居兩年多才因性格不合分手，慶幸二人「再見亦是朋友」，未有對女兒的成長帶來影響。