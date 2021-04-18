牛奶妹踩入街頭繼續賣萌

作為日本源遠流長的菓子老字號，不二家的零食種類雖然多到數不清，不過最令人印象深刻的，還是那個睇得唔食得的Peko牛奶妹。這個誕生於1951年的不二家吉祥物，每次都會伴隨着品牌的零食登場，超萌超可愛模樣，不但贏盡細路歡心，就連大朋友都冧爆。

近年呢位萌妹的身影，不但出現於自家糖果包裝及玩具公仔上，更頻頻現身於不同的潮界聯名合作。好似去年就跟藤原浩的THE CONVENI便利店合作，推出THE CONVENI × MEDICOM TOY × 不二家牛奶妹PEKO三方聯名公仔。來到今年，更首度與日本街頭女裝品牌X-girl合作推出少女服裝及配飾系列。

新系列以短袖Tee為主打，除了胸前或背部的大大個牛奶妹得意樣外，更加有「PEKO」及「X-girl」字樣，連同紅、白、黑3色設計，讓少女輕易配搭不同青春造型。今回，兩大品牌更同步推出多款配飾，包括：黑白兩色的襪子、迷你手提包、Air Pods皮套、側孭手挽兩用袋、手機套和匙扣等，每一款都可愛又實用，身為兩邊粉絲的你，絕對必搶！