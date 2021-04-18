曾樂彤攀石撞到個肚　吳浩康幫拖解開安全扣

歌手吳浩康（Deep）與師妹曾樂彤最近同期推出新歌，2人日前接受香港開電視主播王凌燕訪問宣傳新歌，並一齊挑戰室內攀石。Deep很快便爬上頂端，曾樂彤也慢慢登頂，不過在下來時不小心撞到腹部。之後Deep熟練地幫師妹解開安全扣，被取笑曾在攀石場打工！

曾樂彤表示新歌《躲不開的一課》，是她首次為自己填詞的歌曲，她透露最初是情歌版本：「但公司說提議我試填另一個版本，睇吓邊個好啲，最後就填咗《躲不開的一課》，切合心裏小孩嘅主題。」

遺憾見唔到爺爺最後一面

至於Deep的新歌《十倍速》是說生活急速，往往在追目標，就疏忽或忘記了令自己感動的人和事物。他稱這也是其親身感受：「呢2年面對好多同家人嘅生離死別，依家會重視一啲平常覺得無聊嘅事。我家姐會影低飯菜，以前我見到就同佢講影乜嘢，但依家我真係會記低每道菜。」曾樂彤也曾經有過因爲沒抓緊一個人，而遺憾的經歷：「新人嗰年，爺爺過世所以我冇去慶功，直接去咗醫院。佢哋將遺體推入房作法，我入咗間房，整個人嗡一聲，咩都睇唔到，我覺得會唔會爺爺唔想我見到佢離世一刻，因爲佢係我最親近嘅人。」

「16歲參加比賽那天」

Deep透露歌詞裏有句「16歲參加比賽那天」，原本旋律中沒有那麼多個音，沒有「10」字，但填詞的關禮琛一看到歌詞「6歲」就說，你參加歌唱比賽不是16歲嗎？令他感到製作人對藝人的理解可以用在製作上。Deep笑說6歲時也曾參加合唱團，不過後來嫌那些歌不行：「因爲我細細個已經聽張國榮的專輯，佢哋叫我唱《沙里洪巴》，我簡直想除低團隊服，走出門口。」